美政府運作結構性僵局未解

美聯邦政府在參院60票支持對40票反對，以及眾院222票支持對209票反對通過短期撥款法案，在經歷43天歷史最長的停擺後得以恢復運作。然而，法案通過並未帶來真正的解決方案，反而暴露美國政治結構中更深層、長期且難以撼動的問題。當政府機構重新運作、聯邦員工回到工作崗位，有關人士其實都清楚，危機並未解除，只是被延後。

首先，本次重新運作的臨時撥款法案依舊延續了美國政治中的老問題——以短期協議拖延長期根本矛盾。此類延後關門的作法在近十多年已成常態，反映國會兩黨在預算議題上毫無共識。民主、共和黨在支出優先順序、國安經費、福利制度、邊境政策等方面始終各持己見。此次妥協依舊是為了避免政治責任的互相指控，而非真正基於長期財政規畫而做出的制度性改革。

其次，美國國債持續攀升致利息支出上升擠壓政府財政空間、老年人口增加造成社會保險壓力等，均非一次短期協議能解決。國會議員長期將預算政治化，使得任何涉及削減支出或提高稅收的措施都成為政治禁忌。因此每一次預算危機都以臨時協議收場，長期改革永遠被推遲。這種惡性循環讓美國政府看似避免停擺，但財政理性與治理效能卻不斷後退。

此外，本次停擺風波更凸顯美國政治兩極化的加深。極端派議員藉由威脅政府停擺施加影響力，使國會領導人不得不在治理功能與黨內壓力夾縫中求生。國會議長的位置屢受挑戰，立法程序被高度政治化，預算案成了黨內派系角力的戰場。這種過度政治化的氛圍已讓國際對美國政治穩定性產生疑慮。

第三，政府短暫停擺的風險帶來的影響日益深遠。聯邦員工薪資延後、公共服務停擺、國家公園關閉、科研經費暫停等，這些都是真實存在的代價。即使最後避免了全面關門，美國人民依舊感受到政治僵局的陰影。這不僅動搖對政府的信任，也強化了外界對美國治理能力逐漸弱化的觀感。

最後，本次重新運作所揭露的問題指向一個核心：美國政治亟需制度性的修補，而非一次次倉促的妥協。不論是預算制定流程的改革、黨派合作的重建，還是國會運作規則的調整，都是未來必須面對的議題。若兩黨不能在國家利益上取得一致，政府停擺的風險將不會消失；尤其是此次撥款法案的期限只到2026年1月底，屆時可能再一次重演政府停擺。

綜合言之，美國政府雖恢復運作，但潛藏的政治對立與財政危機依舊未解決。未來幾個月或幾年，美國很可能再度面臨同樣的困境；關鍵在於行政部門與國會能否放下過度政治化的算計，真正面對國家治理中不可再拖延的問題。唯有如此，美國才能脫離政府停擺屢創歷史新高的惡性循環。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）