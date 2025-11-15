美政府重啟仍挫百姓荷包！ 醫保費恐飆 民眾喊「一半薪水沒了」

美國政府關閉43天後雖已重新運作，但民眾生活困境仍未解除。民主黨與共和黨為重啟政府達成協議，同意就延長《平價醫療法案》保險計劃的聯邦補貼至年底後進行投票，但通過與否尚未確定。此外，政府關閉期間，關鍵經濟數據收集受到嚴重影響，華爾街恐慌指數上升，聯準會降息希望減弱，而紐約市長當選人曼達尼則提出市立雜貨店計畫，試圖緩解民眾經濟壓力。

美國政府停擺導致百姓失去聯邦補助承受民生壓力加劇 （圖／達志影像美聯社）

美國政府停擺43天後已經重新開門，但CNN報導指出，美國民眾的痛苦並未因此消失。為了換取部分民主黨支持重啟政府，參議院共和黨人同意就延長部分《平價醫療法案》保險計劃的現有聯邦補貼至年底後舉行單獨投票，然而無法保證此次投票會獲得通過。這意味著部分美國人民的醫療保險費用將在12月31日後大幅增加。

有美國居民表示，醫療保險費的上漲將占其收入的一半。除此之外，43天的政府關門也對關鍵經濟數據的收集造成顯著影響，因為相關工作人員在這段期間要麼無法上班，要麼遭到資遣。專家預測，10月的就業報告恐怕會缺乏失業率等重要資訊。

CNN資深記者Matt Egan表示，華爾街恐慌指數VIX指數已飆到一個月以來的高點。原因之一是華爾街對於聯準會在下一次12月開會宣布降息的希望正在消逝。CNN報導指出，聯準會內部越來越多官員釋出保持謹慎態度的訊息，讓市場對12月降息機率的預期低於5成。投資人對經濟的擔憂也反映在美股上，四大指數在週五漲跌互見。

為了降低民生壓力，紐約市長當選人曼達尼正力拚兌現競選承諾。CNN記者Leigh Waldman報導，曼達尼提議在每個行政區開設一家市立雜貨店，以解決紐約市的消費能力危機。紐約市立大學專家指出，美國國防部早在北美地區營運177間公營超市，商品價格比私營便宜15%到25%。如果曼達尼能夠在紐約市試營運成功，有望緩解市民的荷包壓力。

