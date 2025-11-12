美政府重新開張在即！全國航空大亂 各地議員騎機車、共乘返華府趕投票

記者蒲世芸／綜合報導

自10月1日起的美國聯邦政府關門已持續六週，眾議院議員也在結束長達53天的休會後，於當地時間11日陸續返回華盛頓，準備表決結束政府停擺的預算法案。這場歷時42天、創下美國史上最長紀錄的關門危機，終於有望劃下句點。

川普在這場對峙中，不僅削減數十億美元支出、裁減數十萬名聯邦員工，還被批侵犯國會財政權限。（圖／翻攝自白宮）

川普稱贏得「重大勝利」

據路透社11日報導，由共和黨主導的眾議院預計將在當地時間12日下午進行表決。該方案已於10日晚間獲得參議院通過，眾議院議長強生（Mike Johnson）也預期法案將順利過關。共和黨籍總統川普則表示，預計將簽署使法案生效。他在維吉尼亞州的退伍軍人節活動上說：「恭喜…贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」

根據協議內容，通過的法案將恢復自10月1日起停擺的聯邦機構資金，並暫緩川普政府縮編聯邦人力的計畫，確保明年1月30日前不會出現裁員。

議員投票之路困難重重

雖然這項措施暫時讓聯邦機構能恢復運作，也讓數十萬名領不到薪水的公務員與仰賴糧食補助的弱勢家庭鬆口氣，但美國航空交通仍需數日才能恢復正常；目前全美已取消近1,200班航班，議員們返回華盛頓的道路也同樣困難重重。

報導提到，阿肯色州共和黨眾議員克勞福（Rick Crawford）及密西西比州眾議員凱利（Trent Kelly）將擠同一部車，開回華府；而威斯康辛州眾議員奧登（Derrick Van Orden）則在社群媒體表示，他將騎摩托車從自家州出發，一路騎16小時抵華府，「天氣會有點冷，但我會盡我的職責」。

美醫療保險未來成未知數

不過，儘管協議讓政府暫時重啟，政治攻防仍未停歇。民主黨原本希望把對2,400萬名美國人提供的醫療保險稅額補貼延長至年底之後，但最終只換得參議院共和黨允諾12月再行表決一次。強生尚未承諾是否讓眾議院投票，讓民主黨內自由派氣得跳腳，批評這是「輸掉一場原本能贏的戰爭」。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）批這樣的妥協是「可怕的錯誤」，加州州長紐松（Gavin Newsom）也直言這是「投降」。民主黨籍聯邦眾議員凱沙（Greg Casar）更警告：「一項沒能降低醫療成本的協議，就是對數百萬仰賴我們的美國人的背叛。」

不過，一些中間派民主黨人可能也會選擇支持法案。據BBC 11日報導，民主黨籍聯邦眾議員高登（Jared Golden）和庫維拉（Henry Cuellar）都暗示可能會投票支持該方案。

共和黨內部意見也兩極

另一方面，共和黨內部的分歧，也讓法案是否能順利通過增添變數。雖然川普全力支持這項協議，但財政保守派人士仍批評開支過大。共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）預計將投下反對票；而參議員保羅（Rand Paul）則是唯一反對預算案的共和黨參議員，他指責該法案會讓美國每年再增加約1.8兆美元（約新台幣54兆元）赤字，令總債務逼近38兆美元（約新台幣1.2千兆元）。

根據最新民調，50%美國民眾將政府關門責任歸咎於共和黨，另有43%認為民主黨也難辭其咎。川普政府在這場對峙中，不僅削減數十億美元支出、裁減數十萬名聯邦員工，還被批評侵犯國會的財政權限。

儘管這次協議並未設下明確機制限制川普未來再度削減支出，但至少暫時阻止他在1月30日前大規模裁員。同時，該法案也確保貧困人口的糧食補助（SNAP）計畫能持續運作至2026年 9月30日財政年度結束為止。

