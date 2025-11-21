美政府重開首就業報告 增11.9萬工作 遠超預期

圖／shutterstock達志影像

美國政府創史上最長43天關門，而重開門的首份就業報告，20日出爐。9月，美國新增11萬9000份工作，遠遠超出預期；另一方面失業率上升到4.4%，創四年來最高。這份就業報告，將是聯準會12月10日決定是否降息的主要依據。然而，聯準會剛公佈的10月FOMC會議紀要顯示，19名決策者中，有一部分反對12月降息。

美國政府重新開門後的第一份就業報告，20日出爐。

CNN主播：「9月非農就業報告，繼延遲7周終於出爐。就業市場新增11.9萬份工作，是一個出乎意料的反彈，由醫療保健和社會援助方面，驅動著成長。」

9月新增11萬9000份工作，遠遠超出預期的5萬份，但另一方面，失業率上升到4.4%，這是自2021年10月以來的最高水準。

Bankrate經濟分析師 漢姆瑞克（Mark Hamrick）：「我們沒有看到一個強壯的就業市場。這裡有壓力的跡象。」

同時，報告也下修先前的就業報告，8月減少4000份工作，7月則是減少7000份。因美國政府創史上最長43天關門，10月就業報告已經取消，9月的報告，將是聯準會12月10日決定是否降息的主要依據。白宮把這份報告，稱作是「美國經濟重大進展」，但各界並不樂觀。

Bankrate經濟分析師 漢姆瑞克：「撇除2020年疫情那一年，你得一路回到2010年，那時一年內有數個月，出現薪資支出減少，因此這是令人擔憂的。」

同一天公佈的還有這2份經濟報告。全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）指出，10月的成屋銷售，月增1.2%，這是自2月以來的最高水準，顯示利率下降，的確吸引到買家。然而這一周，30年期房貸固定利率，繼一連幾個月的下降，已經反彈，連續第三周上升，來到6.26%。

這一切的報告，都將影響聯準會是否降息。現在，從官方到民間都做好無望的準備。聯準會10月FOMC會議紀要，內容顯示，19名決策者中，有一部分反對12月降息。市場上的期貨則指出，維持利率不變的機率約68%。今年，聯準會已分別在9月和10月，各降息一次。

聯準會的兩大任務，是確保就業最大化和物價穩定，然而後者，已經是美國的頭號問題。售出平價商品的沃爾瑪（Walmart），20日公佈最新財報，顯示在美銷售增加4.5%，並上調財測，同日沃爾瑪股價上漲6.46%；而售價稍高的大型零售競爭對手塔吉特（Target ），則呈現虧損。這顯示美國家庭正在面臨的問題，是物價居高不下，他們的消費習慣，轉向必需品和高CP值。

「可負擔的生活」，已經是美國人無法迴避的問題。CNN講解，現在美國處在「K型經濟」（K-shaped economy）。

CNN商業執行主編：「這個12美元的墨西哥捲餅，和這雙230美元的運動襪有什麼共同點呢？它就叫K型經濟。讓我解釋一下。這是一個要價12美元的Chipotle墨西哥捲餅，它的人氣跌到10年前大腸桿菌事件以來，最差的程度。而蘋果正在賣一個有點像這個的東西，用來裝你的iPhone，價格是230美元，我們甚至沒辦法買到一個，因為完全賣光，我們只能用這個運動襪來代替。怎麼可能這個(墨西哥捲餅)，會沒人買呢？」

重點就在貧富差距。在K型上半部，年收入10萬美元以上的人，碰上股市接近歷史新高，財務狀況蒸蒸日上；然而，在K型下半部年收入不到10萬美元的人，碰上的是吃不消的通膨，每天在做艱難的財務決定，完全是一個美國，可負擔和負擔不起的2個世界。

Bankrate經濟分析師 漢姆瑞克：「我想對企業、消費者、家庭來說，現在有理由需要保持謹慎。」

一份福斯新聞（Fox News）的最新民調顯示，76%的人對經濟持負面看法，並且更多的人，把責任歸咎給美國總統川普（Donald Trump），而不是前總統拜登（Joe Biden）。

前小布希總統白宮發言人 西特（Pete Seat）：「政府和競選團隊犯的一個錯，是承諾一夜間的成功。」

種種情勢，都在考驗聯準會要如何把一碗水端平。

