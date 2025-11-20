美政府開門第一份就業報告 失業率升至4.4%

受到美國政府長時間關門影響，美國勞工部遲至今天(20日)才公布9月的就業報告，顯示失業率上升至4.4%，略高於8月的4.3%。

路透社報導，勞工部的報告指出，美國今年9月非農就業人口新增11萬9000人，遠高於預期的5萬人。

但與此同時，修訂後的8月就業數據顯示，就業情況比原先預估計的更為黯淡，非農就業人口實際上減少了4000人，而非先前報告中的增加2萬2000人。

這是美國政府停擺43天後，首度就勞動市場發布官方報告，顯示在川普廣徵關稅、引發經濟動盪，以及聯邦政府員工被大量裁員之際，美國就業市場正在走弱。

廣告 廣告

而這也將是美國聯準會(Fed)12月召開政策會議前，政府所公布的最後一份就業報告，屆時官員將決定是否連續第三次降息。

政府關門對收集調查數據造成影響，勞工部表示，將無法完整公布10月就業報告，改與11月的數據一起在12月中發布。