美政府關門加劇經濟疑慮 美股多收跌、台積電ADR跌0.95％

道瓊工業指數週五小漲74.8點，台積電ADR跌0.95%。

美政府關門危機持續延燒，本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂，週五美國股市早盤大跌，盤中跌幅收斂，道瓊工業指數收盤小漲74.8點、0.16%，那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%，費城半導體指數下跌1.01%，台積電ADR跌0.95%，收在286.50美元。

綜合外媒報導，美國會僵局導致美國史上時間最長的聯邦政府停擺，這段期間投資人對美國經濟的擔憂日益加劇。參議院民主黨領袖舒默週五提出重新開放政府的協議計畫，不過隨即遭到共和黨拒絕，美國勞工統計局原定週五發布非農就業報告，已連續第二個月未能如期發布，投資人難以獲得任何經濟數據。

美股週五收盤，道瓊工業指數上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。那斯達克指數下跌49.45點，或0.21%，收在23004.54點。費城半導體指數下跌71.031點，或1.01%，收在6947.363點。

週五表現落後的公司包括人工智慧（AI）領域的領頭羊，甲骨文下跌1.86%，本週跌幅接近9% ；AMD跌1.75%，本週下跌近9%；博通下跌1.73%，本週股價下跌超過5%。輝達週五則上漲0.04%，蘋果下跌0.48%，微軟下跌0.06%，特斯拉下挫3.68%。