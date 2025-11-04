美政府關門危機將平紀錄！川普削減食物券補助 4200萬人陷饑餓邊緣
美國總統川普（Donald Trump）執政下的聯邦政府關門危機已持續34天，即將超越他第1任期內發生的35天史上最長停擺。隨著資金耗盡、政治僵局未解，川普政府宣佈將削減對超過4200萬名美國民眾的糧食援助，引發全國憂慮。
據《BBC》援引美國農業部（U.S. Department of Agriculture，USDA）向法院提交的文件，聯邦政府在動用緊急基金後，只能向領取「美國補充營養協助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱「食物券計劃」）的家庭發放「每月配額的一半」。此舉意味著數以千萬計的低收入家庭將在未來數週面臨糧食短缺的壓力。
此前有2名聯邦法官相繼裁定，川普政府必須在3日之前提交可行的支付方案，說明如何在政府停擺的情況下繼續發放SNAP福利。由於這場停擺已持續超過1個月，計畫資金陷入停滯。儘管SNAP由各州政府執行，但其經費主要來自聯邦政府。而自10月1日起，聯邦政府預算未獲通過，導致相關機構被迫關閉，所有常規撥款中止。
聯邦法院命令農業部必須動用52.5億美元的緊急基金，以至少確保部分受助家庭能收到補助金。然而，這筆金額遠不足以支撐全國需求，因為SNAP平均每月支出約達80億美元。
對此，川普總統稍早曾表示，他已指示政府律師向法院尋求法律指引，以確定能否合法挪用緊急基金繼續支付SNAP補助。他坦言：「即使我們立即得到指示，恐怕也難以避免延誤。」
財政部長貝森特（Scott Bessent）2日在接受《CNN》訪問時則透露，總統希望確定「合法移轉資金」的程序，並盡快恢復發放，「這中間必須遵循一定程序，我們需要搞清楚該如何進行。」貝森特補充，如果法院儘快批准，補助最早可於5日發放。
然而，農業部上月下旬已宣布，自11月1日起將停止發放糧食補助，理由是「資金已枯竭」（The well has run dry）。這項決定引發全美多州與地方政府的強烈反彈。半數以上的州份及哥倫比亞特區（District of Columbia）隨即對聯邦政府提起訴訟，主張他們依法有義務確保SNAP在各自轄區內持續運作。
除州政府外，部分城市與非營利組織也聯合控告川普政府，要求法院強制聯邦恢復撥款。部分州份更宣稱，若聯邦資金無法及時到位，將動用州政府預算以確保民眾不致斷糧。
食物券計畫是美國最重要的社會安全網之一，幫助數千萬低收入家庭購買基本食物。受助者持有可重複儲值的電子卡，可用於在超市購買糧食。平均而言，1個4口之家每月可獲715美元補助，換算下來每人每天僅約6美元。這筆微薄的援助對許多貧困家庭而言，是維持生活的最後一道防線。
看更多 CTWANT 文章
律師估「粿粿范姜結局3輸」！ 難複製Andy原因曝：3主角都不是太好的人
謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀遊大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清
男外出工作被告知妻小3人遇害 警靠DNA揪出兇手是他兒時好友
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 22 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 1 天前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
林岱樺涉貪執意初選! 周玉蔻：民進黨2026恐面臨大屠殺級崩盤慘劇
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍執意參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職發文表態力挺林岱樺參選，引起反彈聲浪。資深媒體人周玉蔻直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。 周玉蔻今（2）天稍早在臉書發文寫道，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。 周玉蔻指出，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。 周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
APEC高市早苗見林信義連發2文 中國跳腳轟違反一中
政治中心／綜合報導APEC亞太經合會，在南韓慶洲圓滿落幕，不過日本首相高市早苗，接連兩天在個人社群媒PO出與台灣領袖代表林信義的合照，並稱呼他"台灣總統府資政"，引發中國炸鍋，中國外交部昨天（1日）晚間，公開指責"違背一個中國"，已向日方提出抗議，對此，民進黨立委王定宇怒嗆中國"就像是被踩到尾巴的瘋狗"。民視 ・ 1 天前
鄭麗文就任「五面紅旗」全消失 游盈隆：馬英九落淚值得推敲
民進黨出身的前立委鄭麗文就任國民黨主席。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，鄭麗文完全不提中國認同、九二共識、追求統一等「五面紅旗」，這些選前主張一夕消失，轉變之快，讓黨內外大感意外，倒是前總統馬英九為何、為誰落淚，值得推敲。太報 ・ 1 天前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 1 天前
吳音寧將掌台肥 陳冠安曝「民進黨派系分贓殘害台灣的縮影」
台肥31日公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表及台肥新任董事長，引發各界關切。投入2026台北市港湖區議員選舉的立委羅智強辦公室主任陳冠安指出，民進黨治下的用人邏輯，不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸；吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影。中天新聞網 ・ 1 天前
「粉紅超跑」新北贊境尾聲 香燈腳開吃板橋美食
新北市 / 綜合報導 白沙屯媽祖為期三天新北贊境行程進入尾聲，信眾一路跟隨，現場人潮不斷。許多香燈腳順道開吃板橋在地美食，像是米粉、肉圓都受到民眾的喜愛，店家也表示，客源大概增加2到3成左右。長長的人龍，看不到隊伍的盡頭，鳳梨酥名店的外頭，擠的水洩不通，白沙屯媽祖贊境，來到最後一天，途中剛好經過板橋的鳳梨酥名店，一路跟隨著媽祖的香燈腳，找到機會來嚐鮮，直接變成帶貨行程，讓平常就熱賣的鳳梨酥，變得更難買。民眾表示排隊人潮，比中秋節還狂，煮米粉的聲音，不只如此，板橋的裕民街以及四維路，到處都是小吃店，許多北上的香腳燈，都特別來一趟了，當然少不了，開吃板橋在地美食，信眾說：「我們自己當地，苗栗的信眾跟信徒，這邊板橋當地有什麼好吃的，我們就會在這邊先用餐，吃到臭豆腐，香腸，包子。」熱呼呼的米粉湯，店裡頭人潮也是滿滿滿，米粉湯店老闆說：「全部從頭排到尾，(客人)多兩三倍有吧。」民眾說：「我們來找媽祖的，(讚嗎)，讚，比個讚，(好吃)。」彰化名產來到板橋也還是相當受歡迎，Q彈多汁的肉圓，工作人員在店裡招待著客人，忙到沒時間說話。民眾說：「在地的朋友介紹的，我們點了彰化肉圓，(吃起來怎麼樣)，好吃。」平常就有許多的固定客源，的炸雞店，也表示今天的人潮，確實變多。記者VS.炸雞店老闆娘說：「(最有名的)，三腳骨，雞柳，(客源有點增加)，對對對，還是有。」看來白沙屯媽祖，不但讓信眾一路追隨，更幫助提升，板橋的在地消費經濟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「假日輕急症中心」首日169人次看診！台南佔最多 發燒、魚刺卡住求助
為解決民眾假日就醫不便、以及大型醫院急診壅塞問題，衛福部於2日正式啟動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，全台共設置13處據點，民眾若在假日碰上輕急症需要處理，就不用再花大錢跑到大醫院急診。健保署公布首日總看診共169人次，症狀包括發燒、呼吸道症狀、簡單傷口處理及魚刺卡住等。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前