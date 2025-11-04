美政府關門危機將平紀錄！川普削減食物券補助 4200萬人陷饑餓邊緣

川普政府宣佈將削減對超過4200萬名美國民眾的糧食援助。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）執政下的聯邦政府關門危機已持續34天，即將超越他第1任期內發生的35天史上最長停擺。隨著資金耗盡、政治僵局未解，川普政府宣佈將削減對超過4200萬名美國民眾的糧食援助，引發全國憂慮。

據《BBC》援引美國農業部（U.S. Department of Agriculture，USDA）向法院提交的文件，聯邦政府在動用緊急基金後，只能向領取「美國補充營養協助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱「食物券計劃」）的家庭發放「每月配額的一半」。此舉意味著數以千萬計的低收入家庭將在未來數週面臨糧食短缺的壓力。

此前有2名聯邦法官相繼裁定，川普政府必須在3日之前提交可行的支付方案，說明如何在政府停擺的情況下繼續發放SNAP福利。由於這場停擺已持續超過1個月，計畫資金陷入停滯。儘管SNAP由各州政府執行，但其經費主要來自聯邦政府。而自10月1日起，聯邦政府預算未獲通過，導致相關機構被迫關閉，所有常規撥款中止。

聯邦法院命令農業部必須動用52.5億美元的緊急基金，以至少確保部分受助家庭能收到補助金。然而，這筆金額遠不足以支撐全國需求，因為SNAP平均每月支出約達80億美元。

對此，川普總統稍早曾表示，他已指示政府律師向法院尋求法律指引，以確定能否合法挪用緊急基金繼續支付SNAP補助。他坦言：「即使我們立即得到指示，恐怕也難以避免延誤。」

財政部長貝森特（Scott Bessent）2日在接受《CNN》訪問時則透露，總統希望確定「合法移轉資金」的程序，並盡快恢復發放，「這中間必須遵循一定程序，我們需要搞清楚該如何進行。」貝森特補充，如果法院儘快批准，補助最早可於5日發放。

然而，農業部上月下旬已宣布，自11月1日起將停止發放糧食補助，理由是「資金已枯竭」（The well has run dry）。這項決定引發全美多州與地方政府的強烈反彈。半數以上的州份及哥倫比亞特區（District of Columbia）隨即對聯邦政府提起訴訟，主張他們依法有義務確保SNAP在各自轄區內持續運作。

除州政府外，部分城市與非營利組織也聯合控告川普政府，要求法院強制聯邦恢復撥款。部分州份更宣稱，若聯邦資金無法及時到位，將動用州政府預算以確保民眾不致斷糧。

食物券計畫是美國最重要的社會安全網之一，幫助數千萬低收入家庭購買基本食物。受助者持有可重複儲值的電子卡，可用於在超市購買糧食。平均而言，1個4口之家每月可獲715美元補助，換算下來每人每天僅約6美元。這筆微薄的援助對許多貧困家庭而言，是維持生活的最後一道防線。

