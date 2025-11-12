美政府關門危機有望落幕 歐股收紅

美國參議院表決通過臨時撥款法案，美國最高法院預計明天(12日)裁定川普政府是否要重啟「營養補充援助計畫」(SNAP)。美國政府關門期間，最高法院7日表示，政府不必支付「營養補充援助計畫」，使得數以百萬計民眾生活受到影響。 最高法院裁判的時機正逢臨時撥款法案送眾議院表決。美國參議院表決通過臨時撥款法案，內含補足「營養補充援助計畫」的經費，眾議院議長強生(Mike Johnson)要求眾議員們返回華盛頓，商議這項由一小群民主黨參議員和共和黨參議員通過的法案。 美國總統川普(Donald Trump)並未表態當法案送到桌上時，他是否簽署。不過，他9日對白宮記者表示，「看起來政府關門的僵局快要結束了」。 若臨時撥款法案最終獲眾院通過，還不清楚美國政府會多快恢復發放「營養補充援助計畫」食物券。 川普政府10日提交給最高法院的文件中提到，最終解決辦法不應由法院決定。聯邦檢察總長索爾(D. John Sauer)在文件中表示，「這場危機的答案並非由聯邦法院在沒有法律授權情況下，重新分配資源」，「解決危機的唯一方法就是國會讓政府重新開門，行政部門也堅持要這麼做。」 一層又一層的司法裁決，加上各州因應食

中央廣播電台 ・ 1 天前