美政府關門危機有望落幕 歐股收紅

永捷Q3稅後0.7元 10月營收減9.4%
【記者柯安聰台北報導】永捷創新(4714)12日董事會通過2025年第3季營運成果。2025第3季合併營收3.87億元，季增8.60％、年增85.18％，第3季營業毛利0.76億元，年增91.91％，...自立晚報 ・ 1 小時前
市場消化輝達在內科技股走疲 美股收盤互有漲跌
（中央社紐約11日綜合外電報導）市場樂觀看待美國政府有望結束關門，同時消化人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在內的科技股走疲，華爾街股市今天收盤互有漲跌。中央社 ・ 20 小時前
【公告】美時受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會
日 期：2025年11月12日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/251.召開法人說明會之日期：114/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會，將就本公司114年第三季財務及營運狀況向投資法人說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 5 小時前
【公告】美時受邀參加摩根士丹利證券舉辦之英文線上法人座談會
日 期：2025年11月12日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加摩根士丹利證券舉辦之英文線上法人座談會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/251.召開法人說明會之日期：114/11/252.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利證券舉辦之英文線上法人座談會，將就本公司114年第三季財務及營運狀況向投資法人說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 5 小時前
縮減所得差距 國發會：社福、租稅、產業及薪資四面向 採多元具體落實
國發會主委葉俊顯13日將赴立法院財政委員，針對政府縮短所得差距暨改善貧窮化對策進行專題報告，報告指出，我國貧富差距為6.14倍，相對東亞各國家地區及英、美均佳，顯示我國所得分配相對平均；政府對縮減所得差距將持續由社福、租稅、產業及薪資等四面向，採行多元並進方式，由各相關部會擬定具體措施落實推動。中時財經即時 ・ 5 小時前
柏林愛樂今晚奏響布拉姆斯巔峰之夜 台積電魏哲家沉醉盛讚「果然天團」
柏林愛樂（Berliner Philharmoniker）在首席指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）帶領下，今晚（12日）於台北國家音樂廳再度登場，帶來象徵樂團傳統精髓的德奧浪漫主義名作，包括舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》與布拉姆斯《第一號交響曲》。極致純粹又細膩的音樂語彙撼動全場，就連台積電總裁魏哲家也親臨現場，沉醉其中，並盛讚「果然天團，技巧頂尖」。 本場音樂會由台積電文教基金會冠名贊助，並透過「樂無界教育計畫2.0」延伸至教育現場。白天，柏林愛樂團員與國家青年交響樂團（NSYO）首度進行「並肩彩排」，還舉辦室內樂大師班，親授年輕學子演奏心法。晚上演出時，基金會更邀請300多位新竹地區的學生，包括清華大學、陽明交大、竹中、建功高中、峨嵋國中及北藝大學生，共同進入音樂殿堂聆賞。 柏林愛樂訪台壓軸場將於13日晚間7點45分登場，兩廳院戶外廣場同步轉播，曲目與12日相同，並將於柏林愛樂數位音樂廳（Digital Concert Hall）全球直播。演出前，樂團特別製作布拉姆斯《第一號交響曲》導聆影片，由首席諾亞・班迪克斯–巴格利（Noah Bendix-Ba中央廣播電台 ・ 4 小時前
9檔海內外股票ETF旺 Q4來單位數猛成長
【記者柯安聰台北報導】第4季以來，海內外股市表現佳，國內外主被動ETF買氣跟著旺，根據CMoney統計各家ETF受益權單位數成長情形，其中，共有9檔ETF單位數成長逾2成，包括新光臺灣半導體30(00...自立晚報 ・ 3 小時前
全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局
MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅2.36%，不過，法人盤點市場上相關全球或美股ETF表現，仍有不少相關ETF報酬率大幅優於指數表現，甚至最高漲幅超過7%，其中，表現最佳的是指數型全球ETF，透過指數選股機制，勝過主動型全球ETF漲勢。品觀點 ・ 2 小時前
熱門股／低軌衛星王者 昇達科目標價來了！
無線通訊元件廠昇達科（3491）第三季業績受惠低軌衛星客戶恢復拉貨而回升，法人預期公司將在2026年迎來低軌衛星部署高峰，獲利將出現倍數成長。玉山投顧對其出具「買進」評等目標價 540元（2026年EPS 34倍本益比）、合庫投顧維持「買進」建議，目標價 515元（2026年EPS 33倍本益比）。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
Gogoro公布Q3財報！聚焦策略顯有成效 毛利率創3年新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導電動機車龍頭Gogoro今（12）日公布第三季財報，第三季營收為7760萬美元（約為新台幣24.07億元），年減10.6％，但毛利率12.2...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
美最高法院12日將裁定是否重啟全額發放SNAP計畫
美國參議院表決通過臨時撥款法案，美國最高法院預計明天(12日)裁定川普政府是否要重啟「營養補充援助計畫」(SNAP)。美國政府關門期間，最高法院7日表示，政府不必支付「營養補充援助計畫」，使得數以百萬計民眾生活受到影響。 最高法院裁判的時機正逢臨時撥款法案送眾議院表決。美國參議院表決通過臨時撥款法案，內含補足「營養補充援助計畫」的經費，眾議院議長強生(Mike Johnson)要求眾議員們返回華盛頓，商議這項由一小群民主黨參議員和共和黨參議員通過的法案。 美國總統川普(Donald Trump)並未表態當法案送到桌上時，他是否簽署。不過，他9日對白宮記者表示，「看起來政府關門的僵局快要結束了」。 若臨時撥款法案最終獲眾院通過，還不清楚美國政府會多快恢復發放「營養補充援助計畫」食物券。 川普政府10日提交給最高法院的文件中提到，最終解決辦法不應由法院決定。聯邦檢察總長索爾(D. John Sauer)在文件中表示，「這場危機的答案並非由聯邦法院在沒有法律授權情況下，重新分配資源」，「解決危機的唯一方法就是國會讓政府重新開門，行政部門也堅持要這麼做。」 一層又一層的司法裁決，加上各州因應食中央廣播電台 ・ 1 天前
全球型ETF選股加持 績效超車美股
【記者柯安聰台北報導】第4季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第4季以來僅上漲2.25%，S%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF...自立晚報 ・ 2 小時前
〈美股早盤〉主要指數開高 超微帶動科技股反彈、政府重啟添利多
美股主要指數周三 (12 日) 開高，其中道瓊指數創新高，市場樂觀預期歷時最長的政府關門即將結束，投資情緒顯著回升。隨著眾議院準備表決臨時撥款法案，交易員押注政府重啟將恢復經濟數據發布，有助聯準會 (Fed) 掌握後續政策方向。與鉅亨網 ・ 4 小時前
台積電配息還能再飆高？陸行之看好：明年股利上看7元、「這時」衝10元
「護國神山」台積電昨（11）日召開董事會，通過2025年第3季財報，並決議每股配發現金股利6元，刷新單季配息歷史新高。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，台積電股息可望再加碼。台積電第3季營收達9899億元，稅後純益4523億元，單季每股稅後盈餘（EPS）17.44元，營收與獲利雙雙改寫歷史紀錄。公司延續穩健股利政策，將季配息從原本5元一舉提高至6元......風傳媒 ・ 4 小時前
美僵局鬆動 臨時預算參議院過關
美國聯邦政府停擺超過40天，參議院10號晚上以60票對40票，通過兩黨臨時預算協議，聯邦政府關門危機，邁出了落幕的關鍵一步。法案接下來將送往眾議院，希望在感恩節前，讓聯邦政府重新開門。 聯邦參議...大愛電視 ・ 1 天前
個股／記憶體高貴會影響？ 華碩新目標價曝
華碩（2357）週二公布2025年第三季財報，營收與獲利均優於市場預期，受惠於AI伺服器與顯示卡強勁需求。儘管短期出現季節性修正，法人仍看好2026年AI伺服器貢獻將成為主要成長動能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
IIF數據顯示，10月新興市場股債淨流入269億美元，股票配置明顯回升
【財訊快報／陳孟朔】外電引述國際金融協會(IIF)最新公布數據顯示，10月非居民投資者對新興市場股債組合增投269億美元，受股市回暖帶動最為明顯。其中，股票淨流入129億美元、創7月以來新高，且區域廣度擴大，亞洲、拉丁美洲與歐洲新興經濟體同步獲資金青睞。扣除中國後的股票流入達94億美元、為2023年12月以來高位，顯示資金在大中華以外市場的配置動能轉強。中國方面，股票淨流入約35億美元，但債市淨流出約30億美元，整體對中國的淨注資幾近相互抵消。10月新興市場債券資金淨流入144億美元、為4月以來低點，但仍維持正向；主權債發行放緩，投資級標的受追捧，低評級發行人基本缺席，反映風險偏好在利差吸引與信用質量之間更趨謹慎。IIF資深經濟學家Jonathan Fortun指出，10月最顯著變化是股票配置回升且「面」更廣；同時，高名目與高實質收益率仍是新興市場債務資金的核心驅動，尤其在本幣市場，利差收益以歷史上較快速度累積，支持中期持倉報酬假設。市場人士表示，若美國政府重啟後數據陸續恢復發布、聯準會降息預期延續，外部利率利空緩解可望進一步穩住新興市場資金面；惟需留意美元走勢、商品價格與各國基本面分財訊快報 ・ 16 小時前
致富天機曝光！高股息被打臉 0050年漲32.17%報酬狂飆
證交所公布10月最新定期定額戶數，市場風向明顯轉變，市值型ETF王者0050單月大增6.4萬名定期定額投資人，穩坐冠軍；高股息人氣指標00878則出現「出走潮」，單月流失逾1.2萬戶居末。績效分歧加大，被視為資金轉向關鍵：截至11/10，0050今年以來報酬32.17%，壓過多數高股息ETF；高股息前三大中，僅0056維持雙位數成長，00878僅2.5%、00919更僅0.14%。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
卓揆視察蘇澳災情 提3原則解水患
記者郭曉蓓／綜合報導 受「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮連日降下豪雨，導致多處積淹水。行政院長卓榮泰昨日前往視察蘇澳溪分洪工程，並關心青年日報 ・ 2 小時前
資金簇擁PCB、被動元件 台股終場漲162點
[NOWnews今日新聞]美國股市週二漲跌互見，其中在美國有望結束史上最長政府關門的樂觀情緒推動下，道瓊指數上漲逾1%，不過在輝達領跌之下，費半指數下跌逾2%，不過台北股市今（12）日回神走高，開盤上...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前