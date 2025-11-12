美政府關門即將落幕！瑞銀仍看好金價上探每盎司4700美元

瑞士的跨國投資銀行和金融服務公司「瑞銀集團」（UBS Group AG）。（圖／達志／美聯社）

位於瑞士的跨國投資銀行和金融服務公司「瑞銀集團」（UBS Group AG）再度釋出樂觀預期，指出即便美國政府的停擺危機即將結束，黃金仍將維持上行趨勢，顯示市場對避險資產的信心依舊強勁。

據《IDNFinancials》報導，瑞銀集團（UBS）財富管理部旗下的首席投資辦公室（Chief Investment Office，CIO）在最新報告中指出，美國國內的政治局勢出現些許改善，參議院（Senate）的支持正在推動結束這場已創下歷史最長紀錄的政府停擺。

報告中寫道：「儘管美國史上最長政府停擺可能對市場情緒帶來一定壓力，但我們仍相信黃金價格仍有進一步上升的空間。」瑞銀首席投資辦公室認為，目前貴金屬價格的回調只是「牛市行情中的短暫停頓。」

瑞銀在報告中維持其對黃金的12個月目標價，也就是每金衡盎司（troy ounce）4,200美元。報告同時指出，若全球金融市場出現顯著的政治變動或風險升溫，金價可能上探每盎司4,700美元的高位。

根據「洲際交易所集團」（Intercontinental Exchange, Inc.，ICE）的數據，截至今日亞洲交易時段開盤，現貨黃金價格小幅上漲0.04%，報每盎司4,128美元。而據「商品交易所」（Commodity Exchange，COMEX）的期貨數據，黃金期貨價格則上漲0.47%，達到每盎司4,136美元。

隨著美國政府即將重啟運作，市場焦點轉向更廣泛的政治與經濟前景。瑞銀分析指出，雖然美國國內政治僵局帶來短期不確定性，但全球央行持續購金、通膨壓力未消，以及地緣政治風險頻仍，皆使黃金的中長期投資價值仍具支撐力。

