美政府關門史上最多日 消費者信心跌至3年半來新低
美國政府因國會預算卡關而「關門」，許多第一線機構停擺，已經持續38天，創美國史上政府關門停擺最久紀錄，且國會沒有和解徵兆，預計此狀況將持續。美國11月初的消費者信心跌至2022年6月以來新低，民眾不分黨派皆擔憂政府停擺造成的經濟影響。
綜合路透社和《華爾街日報》報導，據密西根大學調查，11月初消費者信心指數為50.3，低於10月的53.6。這是2022年6月以來的最低，也是該調查數十年紀錄中最低的水準之一，打破川普4月對全球推出對等關稅後創下的低點。
此調查結果比媒體專家的預測都還要糟，先前路透社、《華爾街日報》請經濟學家預測的指數分別是53.2和 53。
密西根大學這份調查呈現出「K型」（K-shaped）經濟模式，也就是高收入家庭經濟狀況良好，低收入者面臨困境。克瑞塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）指出，即使如此，高收入家庭的樂觀程度也比年初時還要低。
無論黨派、年齡、收入，消費情緒普遍下降，但「股票持有量最多的前三分之一族群」除外。持有大量股票的消費者信心增強，密西根大學指出，這是由於美股持續走強所致。
史丹佛大學經濟政策研究院（SIEPR）經濟學者丹尼爾霍農（Daniel Hornung）表示，政府關門通常不會持續太久，而且一般來說政府重開後經濟就會反彈，所以政府關門對經濟的影響一項不大，「但這次停擺是一個警訊，顯示這種長時間停擺可能會導致更嚴重的經濟疲軟」。
美國國會預算處（Congressional Budget Office）估計，第四季年化國內生產毛額（GDP）可能下降1.0至2.0個百分點，雖然之後可以彌補，但預計有70億至140億美元的產值無法恢復。
與此同時，勞動市場也出現降溫。物流巨頭亞馬遜（Amazon）、快遞公司優比速（UPS）上月都宣布大規模裁員計畫，今年全美裁員超過100萬人，雖然從其他指標來看，勞動市場基本面仍穩，但對失業者來說，待業的日子相當漫長，超過四分之一失業民眾的待業時間已超過6個月。
此外，由於政府停擺，聯邦政府的統計機構從9月底以來就無法收集和發布經濟數據，所以像密西根大學這種學術單位的調查數據在政府關門期間就顯得格外重要。
更多太報報導
美政府關門逾千航班停飛 運輸部警告：可能取消20%航班
稀土和核電不能受制！川普見中亞5國領袖 拉鈾礦大國哈薩克抗衡中俄
馬斯克1兆美元薪酬方案高票過關 前提是特斯拉股價漲466%
其他人也在看
冷眼集／投資台灣大撒幣政策 淪大內宣素材
二○一九年因應美中關稅戰，政府大張旗鼓的推出投資台灣三大方案，宣稱要協助廠商度過難關，並改善投資環境吸引台商回台投資，成...聯合新聞網 ・ 1 天前
投資台灣三大方案缺失多 監院檢討
為因應二○一九年美中貿易戰，經濟部力推「投資台灣三大方案」，包含吸引台商回流、根留台灣企業、中小企業加速投資等。監委賴振...聯合新聞網 ・ 1 天前
結合旅遊資訊與體驗 屏東勝利星村新地標「屏感覺所」啟用
屏東旅遊熱點勝利星村創意生活園區，近來啟用結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，此處不只是旅遊服務中心，也像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現屏東縣之美。不論是想短暫停留，或計畫展開深入南國的長途旅行，都可以先到「屏感覺所」一遊，坐在木桌邊啜飲一口帶著海風氣息的港口自由時報 ・ 10 小時前
【專欄】美國政府閉鎖：政治僵局下的經濟警報
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授） 引言 美國政府機關關閉問題近日躍上國際焦點，因...銳傳媒 ・ 1 天前
美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。中央社 ・ 13 小時前
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
AI過熱疑雲未除！恐慌VIX指數彈升、日經重挫千點「跌穿5萬大關」
[Newtalk新聞] 美股市場週四（6日）收跌，科技股拋售潮重現！投資人面對美國就業和經濟的擔憂，及擔心股價格過高，尤其是人工智慧（AI）相關股票估值，再度引發疑慮。今（7）日，「拋售潮」持續蔓延至亞股，日經指數開盤下跌 359.37點、報 50,524.31點，隨後跌勢擴大，至台北時間上午10點30分，下跌 1,108.11點或 2.18%，報 49,775.57點，跌破「5萬大關」。東證指數也跌 41.66點 1.26%，報 3,271.79點。 韓國股市（KOSPI）明顯下跌 98.81點或 2.45%，報 3,927.64點；台股加權指數則跌 236.67點或 0.85%，報 27,662.78點，今日跌勢相對較輕。而這波大跌，主要承接了前一天美國科技股遭拋售的趨勢，同時也反映出先前股價急漲後的回檔。近幾天前，主要亞洲股市指數才相繼突破歷史新高。 先前，華爾街多位知名企業家和投資家接連對美股市場的「巨額 AI 投資」表達警惕，引發市場關注。出於對前景的擔憂，以科技股為主的納斯達克指數近一周就跌 3.71%、費半指數則跌 3.65%。VIX 恐慌指數近一周則大漲逾 20%。 觀新頭殼 ・ 1 天前
用愛包容生命缺角 揚善青年照亮他人
板橋園區舉辦新芽獎學金頒獎，16歲的蔡同學，今年不只是開場音樂演奏表演的其中一員，也連續第十年獲得學習領域獎。她的父親11年前，因突發心臟病過世，母親獨力養大她和妹妹，慈濟人也陪伴著她們，如今姊姊...大愛電視 ・ 12 小時前
「全民普發1萬」讓蔡阿嘎爆氣！意外變催債神器怒喊：欠錢的快吐出來
行政院拍板全民普發1萬元政策後，全民摩拳擦掌準備登記領錢，不過網紅蔡阿嘎卻笑不出來，原來先前積欠他鉅額債務的前員工蘿拉，照理說也將是這波政策的受惠者之一，讓蔡阿嘎氣得直呼：「那1萬給我吐出來！」蔡阿嘎指出自己看到「全民普發1萬」的消息後，立刻想到那些「欠錢不還」的人，氣得在臉書表示：「全民普發1萬，自由時報 ・ 11 小時前
軍力競爭 北京進一步挑戰美國
大陸航母「福建艦」已正式服役，這是北京尋求在海軍優勢上，趕超美國的重要一步。《紐約時報》引述專家指出，福建艦不太可能在大陸犯台的初期軍事行動中扮演要角，但陸方最終可能動用航母封鎖台灣。文章也指出，大陸航母發展仍難超越美國，但福建艦服役宣傳，對大陸國家主席習近平而言，或能緩解近期解放軍高層貪腐醜聞帶來的政治壓力。中時新聞網 ・ 15 小時前
財經選讀》美國經濟慘了！ 創紀錄政府停擺衝擊浮現 民眾慘淪棋子
果然只有川普才能超越川普！隨著美國參議院4日以54票對44票，仍未能跨過60票的同意票門檻，這已是第14次否決延長撥款法案。美國政府在5日邁入停擺第36天，打破了川普第一任政府關門35天的紀錄，成為該國歷史上持續時間最長的政府停擺！中時財經即時 ・ 13 小時前
國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
國民黨主席鄭麗文今天（11/08）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，日前消息傳出遭指控「祭拜最高階共諜吳石」等，引發批評，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」今天發出聲明，說明此一「秋祭」活動是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義，且秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者。互助會強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。」太報 ・ 5 小時前
幕後／新北藍白合陷混沌 民眾黨設死線！黃國昌做好走自己路準備
備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌在「藍白合」議題上一直釋出善意，更表示自己從來不會堅持「非誰不可」，但近日態度卻出現變化，強調民眾黨「有最大誠意、善意，但不會等待」，讓2026藍白合添加變數。據了解，國民黨主席鄭麗文上任後，尚未與民眾黨有任何聯繫，加上副秘書長李乾龍對「藍白合」採反對立場，讓民眾黨不得不思考後路，近期一場黨內會議上，已經開始討論「設死線」的可能性，若明年3月前尚未啟動溝通，或初選機制「喬不攏」，就會讓黃國昌選到底，避免2024合作失敗的經驗再度上演。太報 ・ 11 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 2 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 12 分鐘前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 8 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前