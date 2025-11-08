美政府關門史上最多日 消費者信心跌至3年半來新低

2025年10月30日，美國巴爾的摩一家雜貨店裡。美聯社



美國政府因國會預算卡關而「關門」，許多第一線機構停擺，已經持續38天，創美國史上政府關門停擺最久紀錄，且國會沒有和解徵兆，預計此狀況將持續。美國11月初的消費者信心跌至2022年6月以來新低，民眾不分黨派皆擔憂政府停擺造成的經濟影響。

綜合路透社和《華爾街日報》報導，據密西根大學調查，11月初消費者信心指數為50.3，低於10月的53.6。這是2022年6月以來的最低，也是該調查數十年紀錄中最低的水準之一，打破川普4月對全球推出對等關稅後創下的低點。

此調查結果比媒體專家的預測都還要糟，先前路透社、《華爾街日報》請經濟學家預測的指數分別是53.2和 53。

密西根大學這份調查呈現出「K型」（K-shaped）經濟模式，也就是高收入家庭經濟狀況良好，低收入者面臨困境。克瑞塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）指出，即使如此，高收入家庭的樂觀程度也比年初時還要低。

無論黨派、年齡、收入，消費情緒普遍下降，但「股票持有量最多的前三分之一族群」除外。持有大量股票的消費者信心增強，密西根大學指出，這是由於美股持續走強所致。

史丹佛大學經濟政策研究院（SIEPR）經濟學者丹尼爾霍農（Daniel Hornung）表示，政府關門通常不會持續太久，而且一般來說政府重開後經濟就會反彈，所以政府關門對經濟的影響一項不大，「但這次停擺是一個警訊，顯示這種長時間停擺可能會導致更嚴重的經濟疲軟」。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）估計，第四季年化國內生產毛額（GDP）可能下降1.0至2.0個百分點，雖然之後可以彌補，但預計有70億至140億美元的產值無法恢復。

與此同時，勞動市場也出現降溫。物流巨頭亞馬遜（Amazon）、快遞公司優比速（UPS）上月都宣布大規模裁員計畫，今年全美裁員超過100萬人，雖然從其他指標來看，勞動市場基本面仍穩，但對失業者來說，待業的日子相當漫長，超過四分之一失業民眾的待業時間已超過6個月。

此外，由於政府停擺，聯邦政府的統計機構從9月底以來就無法收集和發布經濟數據，所以像密西根大學這種學術單位的調查數據在政府關門期間就顯得格外重要。

