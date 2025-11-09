即時中心／温芸萱報導

美國政府關門持續衝擊航空業，空管員被迫無薪上班，川普政府下令縮減航班以應對人力短缺。今（8）日美國航空公司再取消逾1000架次航班，涵蓋夏洛特、亞特蘭大、紐瓦克、丹佛、芝加哥、休士頓與洛杉磯等機場。空管員長期無薪加班，多數每週上班6天，部分需兼差應付生活。航空業者警告，停擺衝擊將波及貨運、旅遊及地方稅收，效應持續擴大。

美國政府持續關門，連帶衝擊航空運作。由於負責空中交通管制的航管員被迫上班卻領不到薪水，川普政府下令縮減航班，以減輕人力不足的壓力。據《中央社》報導，美國航空公司今（9）日再度取消超過1000架次航班，這已是連續第二天受影響。聯邦航空總署（FAA）因政府停擺而下令削減空中交通班次，縮減範圍涵蓋全美40座主要機場。

廣告 廣告

北卡羅來納州夏洛特機場今日下午就有130個進出航班取消，亞特蘭大、紐瓦克、丹佛、芝加哥、休士頓與洛杉磯等大型機場也出現大量航班延誤。FAA指出，目前的減班措施主要針對40座重點機場，約影響全美4%航班，預計11日起擴大範圍，14日可能波及到10%的航班。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若政府停擺持續下去，恐有更多航管人員因無薪上班而無法繼續支撐，FAA勢必再度削減班次。

據了解，空管人員已近一個月未領薪水，許多人請假或兼職補貼生活，使得原本人力短缺問題更為嚴重。美國國家空中交通管制員協會（NATCA）透露，多數航管員每週得上班6天，甚至無薪加班，壓力相當沉重。

航空業者也擔憂影響將持續擴大。升空航空集團（Elevate Aviation Group）執行長雷夫（Greg Raiff）指出，這波政府停擺已對飛機貨運、商務出差與觀光旅遊造成全面衝擊，後續效應將一波波擴散，連飯店收益與地方稅收都可能受到波及。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／美政府關門影響！空管員無薪上班 航班取消逾千架

更多民視新聞報導

鄭麗文祭共諜唱紅曲〈安息歌〉！挨轟「安習近平的心」 律師：兩蔣情何以堪？

打接棒牌！邱議瑩透露陳其邁開藥故事 明赴黨中央領表登記

加油且慢！ 明起汽油調降0.2元、柴油價格不調整

