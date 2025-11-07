美政府關門後遺症! 聯邦航空局下令削減航班10% 全美40機場航班大亂

美國機場大亂，40 座高流量機場減班 10%。 圖：翻攝自@SecDuffy

美國聯邦政府關門進入史上最久僵局，美國聯邦航空總署（FAA）宣布自週五（11 月 8 日）起，將在全美 40 座繁忙機場削減 4% 航班，若停擺持續，下週五將擴大至 10 %。此舉恐在感恩節旅遊高峰前引爆空中交通混亂，數百萬旅客出行受阻。

根據《有線電視新聞網》（ CNN ）報導，FAA 於週四發佈緊急命令，要求主要航空公司「協調削減航班」，以確保安全營運。FAA 署長布萊恩．貝德福（Bryan Bedford）表示：「我們正在要求航空公司與政府合作，減少班次以維持安全。」

受影響的 40 座「高流量機場」包括紐約甘迺迪國際、拉瓜地亞與紐瓦克自由機場，波士頓羅根、費城國際及新澤西提特伯勒機場。中西部城市如芝加哥奧黑爾、底特律、明尼亞波利斯與印第安納波里斯；南部則有達拉斯、亞特蘭大、邁阿密、奧蘭多等主要樞紐。西岸城市洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯、西雅圖、鳳凰城及丹佛皆在削減名單中，夏威夷與阿拉斯加的安克拉治與檀香山國際機場亦受波及。

FAA 表示，減班計畫將分階段進行：週五起削減 4%，下週二升至 6%，週四增為 8%，若政府仍未恢復運作，將於下週五達到 10%。此等幅度恐導致每日數千航班取消。各大航空公司已提前應對。達美航空取消約 170 架次航班，美聯航取消約 200 班，美國航空自週五起至週一每日減班 220 架次，西南航空則取消約 100 班次。多家航空公司表示，減班狀況將如「壞天氣」般擴散，但並非集中在特定區域，而是全國性的分散影響。

多家航空公司已推出免手續費改票方案。邊境航空（Frontier）執行長巴里．比夫爾（Barry Biffle）呼籲旅客「若未來十天內必須出行，建議預備備用機票」，並提醒避免購買第三方網站票券，以便航班異動能直接處理。根據 CNN 分析，自 10 月 1 日美政府關門以來，FAA 已出現超過 450 起人力短缺通報。空中交通管制員與運安局安檢人員雖屬「必要人員」仍須上班，但因長期未支薪，不少人被迫離職或兼職維生。美國空中交通管制員協會主席尼克．丹尼爾斯（Nick Daniels）警告：「每天都有管制員辭職，我們人手比 2019 年的關門時期還少 400 人。」

為降低風險，FAA 強調削減航班是「維持安全的必要措施」。美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席珍妮佛．霍曼迪（Jennifer Homendy）於Ｘ平台發文指出：「這正是安全管理的核心原則，減班是正確的選擇。人力不足、強制加班與六天工時都直接影響飛安。」

目前各大航空公司均允許旅客免費改期或退票，但如因航班取消滯留異地，飯店費用則需自理。隨著關門危機持續未解，美國航空網絡恐將迎來近年最嚴重的營運衝擊。

