美政府關門效應開始外溢 義政府籲快發駐軍基地人員薪水

美國正經歷史上最長的政府關門，截至8日已經持續 39天，影響各機構第一線人員，現在連外國也開始感受到。義大利外交部8日表示，一些美國駐義大利軍事基地的義大利籍工作人員沒有領到薪水，義國政府正與美方進行談判，盼盡快解決問題。

路透社報導，義大利東北部的阿維亞諾空軍基地（Aviano Air Base）、維琴察陸軍基地（Vicenza army base），約有2000名義大利籍非軍事工作人員受雇於美軍，他們沒能領到10月的薪水。

然而，美軍駐義大利海軍基地的義籍職員卻得以按時領薪，因為美方對海軍的規定，與另外兩個軍種不同。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）呼籲美國和美國駐義大使館盡快採取行動，無論美國政府自己要停擺到什麼時候，「外交部已向美國駐羅馬大使館提出訴求，對方也證實，美國陸軍和空軍正與該國國防部討論，可能使用自有資金支付義大利籍職員薪資」。

美國由於國會兩黨無法針對新年度預算達成共識，10月1日起進入政府關門，基層行政機構停擺，種種影響不勝枚舉。食物券凍結發放，弱勢族群頓失依靠；航管員、安檢員被迫無薪上班，缺勤率略來越高，運輸部下令航空公司減少班次，近兩日各有逾千個航班取消，運輸部揚言最多可能要求取消40座機場的20%航班。

