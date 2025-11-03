美政府關門滿1個月 SNAP停擺 5日前有望恢復

圖／shutterstock達志影像

美國政府關門屆滿一個月，5日即將創史上最長關門。一個最顯著的問題已經浮現，每8名美國人中就有1人賴以為生的「食物券」（SNAP）聯邦計畫，1日因經費告罄全面停擺，這意味著，他們失去購買日常食物的補貼；對此，美國財政部長貝森特預告，SNAP有望在5日前恢復。而在美國各地機場，因人力吃緊，航班暫停起降和延誤的情況，還在持續。川普政府，正在呼籲參議院廢除「阻撓議事」規則，讓政府重新開門。

美國政府關門，11月1日屆滿一個月；5日，即將創史上最長關門。一個最大問題已經浮現。

廣告 廣告

俗稱「食物券」（SNAP）的聯邦計畫，1日因經費告罄全面停擺。SNAP計畫，每個月平均提供350美元，約新臺幣10500元，給美國家庭購買日常食物。在美國，4200萬人靠它過活，佔美國人口的12%，等同每8名美國人中就有一人。計畫停擺的最大苦主，42%是年齡介於18到59歲的成年人；28%是5到17歲的孩童；19%是60歲以上的成年人；11%則是5歲以下孩童。看看美國各地。

世界生命基督教團契（World of Life Christian Fellowship）負責人 烏多奧孔（John Udo-Okon）：「我們今天的隊伍大排長龍，比平常來得要長！」

食物分發站（food pantry），凌晨4點就已經大排長龍，這一天的人潮是平常的3到4倍，就等著領取免費食物。另一頭的免下車食物捐贈活動（food drive）上， 大批車輛開在同一個車道上，輪流領取食物大禮包。食物銀行（food bank ）的活動，一樣得到熱烈回響。這全是因美國農業部（USDA）表示，沒有資金支付11月的80億美元，約新臺幣2465億元給SNAP計畫。

對美國家庭的巨大影響，體現在這個7口之家。過完萬聖節，就被迫面對真正的恐懼。

堪薩斯州SNAP受益者：「你的孩子餓了，你不能只給他們一個蘋果。有時我想我是不是個失敗的媽媽。」

家中有5個孩童，爸爸有身心障礙，靠媽媽一人的薪資撐起這個家。他們一向靠SNAP購買食物，現在一天三餐沒有著落。大批SNAP受益者，正在轉向任何有免費食物的據點。這是他們的心聲。

民眾：「現在我們只能選擇，(用有限預算)養活自己或支付帳單，無論怎樣，你知道的，這已經影響到我們。我們還有小孩要養。我覺得政府根本一點都不在乎。」

2名聯邦法官，下令美國總統川普（Donald Trump）政府使用緊急資金，至少提供部分食物補助。川普則說，他的律師正向法院尋求法律指引。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，SNAP有望在5日前恢復。

美國財政部長 貝森特 vs. CNN主持人：「川普總統希望人民能領到糧食補助。所以，也許能在周三5日前恢復？也許吧。」

然而這個時候，川普內閣成員批評，SNAP是一個腐敗的計畫。

美國農業部長 羅林斯（Brooke Rollins）：「這回討論，讓全國關注到一個已經破碎且腐敗的制度。我們發現有一個人，在6個不同州領取福利。我們也發現有5千名已故的人，仍在領取福利。是時候對這個計畫進行澈底改革。」

政府關門，不只一般民生，當地航班也大亂。因人力吃緊，光是這個周末，就有2個地點，納希維爾（Nashville International Airport）和奧斯汀（Austin）的國際機場，暫停起降；而在其他地點，紐瓦克（Newark）和舊金山（San Francisco）機場，面臨大規模的延誤。休士頓（Houston）機場則面臨3小時以上的安檢延誤。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）說，情況只會更糟。

目前，在美國國會，讓政府重新開門的支出法案還是未能通過。總統川普有話想說。

美國總統 川普：「他們(民主黨人)只需要開放國家。你知道的，我們投票14次要開門。我們已經投票14次要開門。但他們持續投票讓國家關門。」

川普正在呼籲廢除「阻撓議事」（filibuster）規則，也就是只要100名參議員中的至少41名，阻止法案進行表決，就能強行闖關。不過民主黨仍堅持，要先延長即將到期的「歐巴馬健保」（Obamacare）補助。

眾議院少數黨領袖 傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）：「剝奪數百萬美國人的健保是不受歡迎的做法。」

超過2400萬美國人，透過「歐巴馬健保」擁有健康保險，約92%參保者，得到稅收抵免，以降低每個月的費用。然而，美國政府每年需花費350億美元延續補助，持續10年。無論補貼通過與否，「歐巴馬健保」費用，都確定將上漲，一旦政府再取消補助，美國人恐怕難以負荷。

更多 TVBS 報導

川普缺席APEC.白宮發糖！美政治萬聖節佈置

美再降息1碼 政府關門損180億 無薪公務員想兼差

細看美經：疲軟無力 失業通膨物價齊揚

川拆毀白宮東廂 畫面曝光！稱司法部欠他錢.求償2.3億

