美政府關門滿1個月 SNAP停擺 5日前有望恢復
美國政府關門屆滿一個月，5日即將創史上最長關門。一個最顯著的問題已經浮現，每8名美國人中就有1人賴以為生的「食物券」（SNAP）聯邦計畫，1日因經費告罄全面停擺，這意味著，他們失去購買日常食物的補貼；對此，美國財政部長貝森特預告，SNAP有望在5日前恢復。而在美國各地機場，因人力吃緊，航班暫停起降和延誤的情況，還在持續。川普政府，正在呼籲參議院廢除「阻撓議事」規則，讓政府重新開門。
美國政府關門，11月1日屆滿一個月；5日，即將創史上最長關門。一個最大問題已經浮現。
俗稱「食物券」（SNAP）的聯邦計畫，1日因經費告罄全面停擺。SNAP計畫，每個月平均提供350美元，約新臺幣10500元，給美國家庭購買日常食物。在美國，4200萬人靠它過活，佔美國人口的12%，等同每8名美國人中就有一人。計畫停擺的最大苦主，42%是年齡介於18到59歲的成年人；28%是5到17歲的孩童；19%是60歲以上的成年人；11%則是5歲以下孩童。看看美國各地。
世界生命基督教團契（World of Life Christian Fellowship）負責人 烏多奧孔（John Udo-Okon）：「我們今天的隊伍大排長龍，比平常來得要長！」
食物分發站（food pantry），凌晨4點就已經大排長龍，這一天的人潮是平常的3到4倍，就等著領取免費食物。另一頭的免下車食物捐贈活動（food drive）上， 大批車輛開在同一個車道上，輪流領取食物大禮包。食物銀行（food bank ）的活動，一樣得到熱烈回響。這全是因美國農業部（USDA）表示，沒有資金支付11月的80億美元，約新臺幣2465億元給SNAP計畫。
對美國家庭的巨大影響，體現在這個7口之家。過完萬聖節，就被迫面對真正的恐懼。
堪薩斯州SNAP受益者：「你的孩子餓了，你不能只給他們一個蘋果。有時我想我是不是個失敗的媽媽。」
家中有5個孩童，爸爸有身心障礙，靠媽媽一人的薪資撐起這個家。他們一向靠SNAP購買食物，現在一天三餐沒有著落。大批SNAP受益者，正在轉向任何有免費食物的據點。這是他們的心聲。
民眾：「現在我們只能選擇，(用有限預算)養活自己或支付帳單，無論怎樣，你知道的，這已經影響到我們。我們還有小孩要養。我覺得政府根本一點都不在乎。」
2名聯邦法官，下令美國總統川普（Donald Trump）政府使用緊急資金，至少提供部分食物補助。川普則說，他的律師正向法院尋求法律指引。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，SNAP有望在5日前恢復。
美國財政部長 貝森特 vs. CNN主持人：「川普總統希望人民能領到糧食補助。所以，也許能在周三5日前恢復？也許吧。」
然而這個時候，川普內閣成員批評，SNAP是一個腐敗的計畫。
美國農業部長 羅林斯（Brooke Rollins）：「這回討論，讓全國關注到一個已經破碎且腐敗的制度。我們發現有一個人，在6個不同州領取福利。我們也發現有5千名已故的人，仍在領取福利。是時候對這個計畫進行澈底改革。」
政府關門，不只一般民生，當地航班也大亂。因人力吃緊，光是這個周末，就有2個地點，納希維爾（Nashville International Airport）和奧斯汀（Austin）的國際機場，暫停起降；而在其他地點，紐瓦克（Newark）和舊金山（San Francisco）機場，面臨大規模的延誤。休士頓（Houston）機場則面臨3小時以上的安檢延誤。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）說，情況只會更糟。
目前，在美國國會，讓政府重新開門的支出法案還是未能通過。總統川普有話想說。
美國總統 川普：「他們(民主黨人)只需要開放國家。你知道的，我們投票14次要開門。我們已經投票14次要開門。但他們持續投票讓國家關門。」
川普正在呼籲廢除「阻撓議事」（filibuster）規則，也就是只要100名參議員中的至少41名，阻止法案進行表決，就能強行闖關。不過民主黨仍堅持，要先延長即將到期的「歐巴馬健保」（Obamacare）補助。
眾議院少數黨領袖 傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）：「剝奪數百萬美國人的健保是不受歡迎的做法。」
超過2400萬美國人，透過「歐巴馬健保」擁有健康保險，約92%參保者，得到稅收抵免，以降低每個月的費用。然而，美國政府每年需花費350億美元延續補助，持續10年。無論補貼通過與否，「歐巴馬健保」費用，都確定將上漲，一旦政府再取消補助，美國人恐怕難以負荷。
更多 TVBS 報導
川普缺席APEC.白宮發糖！美政治萬聖節佈置
美再降息1碼 政府關門損180億 無薪公務員想兼差
細看美經：疲軟無力 失業通膨物價齊揚
川拆毀白宮東廂 畫面曝光！稱司法部欠他錢.求償2.3億
其他人也在看
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳怡農能贏蔣萬安？許美華曝選戰難題：他有勇氣要給掌聲
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農10月31日向民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願書，正式爭取民進黨的提名，盼能力戰現任市長蔣萬安，不過有部分綠營支持者意見相左。科技專家許美華談到綠營在台北市的難題，大讚吳怡農有勇氣要給掌聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文就任黨主席 中國官媒央視罕見採訪國民黨全代會
國民黨1日舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引中國官媒中國中央電視台（央視）、中國新聞社（中新社）等媒體罕見前來採訪。這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董自由時報 ・ 1 天前
APEC高市早苗見林信義連發2文 中國跳腳轟違反一中
政治中心／綜合報導APEC亞太經合會，在南韓慶洲圓滿落幕，不過日本首相高市早苗，接連兩天在個人社群媒PO出與台灣領袖代表林信義的合照，並稱呼他"台灣總統府資政"，引發中國炸鍋，中國外交部昨天（1日）晚間，公開指責"違背一個中國"，已向日方提出抗議，對此，民進黨立委王定宇怒嗆中國"就像是被踩到尾巴的瘋狗"。民視 ・ 1 天前
鄭麗文就任「五面紅旗」全消失 游盈隆：馬英九落淚值得推敲
民進黨出身的前立委鄭麗文就任國民黨主席。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，鄭麗文完全不提中國認同、九二共識、追求統一等「五面紅旗」，這些選前主張一夕消失，轉變之快，讓黨內外大感意外，倒是前總統馬英九為何、為誰落淚，值得推敲。太報 ・ 1 天前
吳音寧將掌台肥 陳冠安曝「民進黨派系分贓殘害台灣的縮影」
台肥31日公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表及台肥新任董事長，引發各界關切。投入2026台北市港湖區議員選舉的立委羅智強辦公室主任陳冠安指出，民進黨治下的用人邏輯，不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸；吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影。中天新聞網 ・ 1 天前
林岱樺岡山造勢湧3萬人到場相挺 游盈隆：她為綠營初選投下「超級變數」
有意參選2026年高雄市長的民進黨立委林岱樺昨晚（1日）於岡山河堤公園舉辦首場造勢活動，雖然原本要到場助陣的多名正國會民代臨時缺席，但現場人潮依舊不減，主辦單位仍喊破現場突破3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文表示，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，就在今夜，林岱樺已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。鏡報 ・ 1 天前