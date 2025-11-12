美政府關門班機不飛交通大亂 威州眾議員騎哈雷16小時至華府投票

美國運輸部長達菲說，由於政府停擺時間創紀錄，航空業正面臨「危機」。

美國運輸部長達菲表示，由於政府停擺時間創紀錄，航空業正面臨危機。由於各地機場擁擠混亂，一名眾議員從威斯康辛州騎機車16小時，要回華府國會山莊投票。（戚海倫報導）

美國聯邦航空總署強制削減航班，繼續影響全國各地旅客。美國有線電視新聞網CNN報導，美國運輸部長達菲說，由於政府停擺時間創紀錄，航空業面臨危機，他說官員在管理空中交通時，還沒有發現飛機差點相撞的事故，但已經出現其他風險增加的跡象。

達菲指出，如果政府停擺無法盡快結束，航班取消的比例將非常高，他暗示，即使達成協議，美國聯邦航空總署的航班削減措施，也可能不會立即停止。他說，政府重新開放後，空中交通管制員將在48小時內，收到七成的補發薪資，另外，運輸部正在考慮，解雇一些在政府停擺期間，經常請假曠職的管制員。

威斯康辛州眾議員奧登騎著他的哈雷機車，返回華府投票，因為他說，政府停擺期間，航班不可靠。奧登說，從威斯康辛州騎車回華府，大約需要16小時。奧登透過影片說，室外溫度是攝氏零度，天氣有點冷，但我會履行職責，我要回華府，我們要讓這個國家重回正軌。