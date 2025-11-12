美政府關門衝擊 齊柏林衛星升空延至20日

▲賴清德在即將起運的齊柏林衛星上簽名。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 我國第一個自製衛星星「福衛八號」原訂昨（11）日發射升空，卻疑似因為美國政府關門，讓美國聯邦航空總署限制發射時間，導致兩度延宕。太空中心宣布最新發射資訊，將在台灣時間11月20日（四） 凌晨 2:18（當地時間19日上午10:18），預計在發射2小時後與火箭分離、進入軌道。

福衛八號是台灣首個自製衛星星系，任務將由8顆衛星組成，衛星為依序研製、今年起逐年升空，預計2031年佈建完成，將每日訪台灣3次建構比現在運行的福衛五號更清晰的影像。而齊柏林衛星是福八任務的首枚衛星，將搭乘太空探索公司SpaceX獵鷹九號的Transporter-15航班，從美國加州范登堡太空軍基地發射，打頭陣上太空。

廣告 廣告

▲中華航空第以 777F 貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國。（圖／華航提供）

齊柏林衛星原訂11日發射，但在上週五（7）日，接獲 SpaceX通知延後一天到12日同時段。

然而，美國政府因為預算沒有通過，已經關門超過40天，美國聯邦航空總署（FAA）疑似受到影響減少航班，並且在美國時間11月10日起在早上6點至晚上10點時段禁止商業太空發射等大氣活動。我國太空中心表示，基於福衛八號任務軌道需求，發射時間固定為上午10:18 左右，無法更換至非禁止時段發射，因此原定發射取消，仍待協調。

太空中心昨日宣布最新發射資訊， 齊柏林衛星將在11月20日凌晨 2:18發射，發射窗口同樣為時57分鐘，並預計發射後2小時19分56秒與火箭分離、進入軌道。國家太空中心官方FB、YT屆時將提供直播。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

亞太衛星產業聯盟年會首度來台 150家國際衛星企業齊聚

自製衛星星系「福衛八號」今赴美 賴總統命名「齊柏林」原因曝

進軍兆元太空產業 太空中心拚衛星電池、太陽能板補強提升自製率