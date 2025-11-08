美政府關門衝經濟 美股跌幅收斂、台積電ADR跌0.95%

華爾街股市7日主要指數漲跌互見（圖／新華社）

美國政府關門邁入第二個月，拖累其經濟信心，參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer）7日美股盤中提出了結束政府停擺的新方案，美股主要指數跌幅聞訊收斂，主要指數終場仍漲跌互見。

美國聯邦政府停擺進入第38日，創下政府關門歷來最長紀錄，美國各地40個繁忙機場自7日起削減4%的航班數量。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國政府關門帶來的經濟衝擊遠大於預期，當局原先估計其第四季國內生產毛額（GDP）可增長3%，如今增幅恐只有一半。另外，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6降至50.3，創2022年6月以來低位。

美股主要指數表現，道瓊指數上漲74.8點，收在46987.1點；納斯達克指數下挫49.455點，收至23004.538點；標普500指數上漲8.48點，收6728.8點；費城半導體指數下跌71.03點，收報6947.364點；NYSE FANG＋指數下跌20.24點，收至16414.21點。

科技七巨頭漲跌互見，Meta上漲0.45%，收至621.71美元；蘋果（Apple）下跌0.48%，收報268.47美元；Alphabet下挫2.08%，收在278.83美元；微軟（Microsoft）小跌0.06%，收至496.82美元。

亞馬遜（Amazon）挫跌0.56%，收報244.41美元；輝達（Nvidia）小漲0.04%，收至188.15美元；特斯拉（Tesla）收黑3.68%，報每股429.52美元。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%；日月光ADR挫跌0.98%；聯電ADR上漲1.37%；中華電信ADR上揚1.22%。

