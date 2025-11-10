美政府關門要結束了？傳參議院將取得突破

▲美國國會一項關於結束政府停擺的潛在協議，似乎正在逐步達成。（示意圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦參議院，已過週末舉行本次政府關門以來的首次週末會議，2黨繼續針對撥款法案中，涉及醫保政策的內容展開辯論，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）9日表示，一項關於結束政府停擺的潛在協議「正在逐步達成」，參議院的議員們正在閱讀提案；隨後《CNN》報導，參議院即將取得突破，消息人士透露，有民主黨人已經表態，如果能再爭取到一些讓步，就願意支持醞釀中的方案。

根據《CNN》報導，1位參與談判的人士透露，幾位參議院民主黨人表示，如果能從白宮獲得一些最終的關鍵讓步，就願意投票支持政府重開，協議內容包括為聯邦政府提供足夠資金運作至明年1月、撤銷川普（Donald Trump）解僱聯邦僱員的決定，並制定條款防止未來再次發生此類事件。

此外，協議還將確保食品券計畫於2026財年之前仍獲得資金支持。

消息人士聲稱，民主黨人意識到，川普反對延長《平價醫療法案》補貼的強硬立場，阻礙了2黨達成協議的真正機會，因此他們當中的一些人願意接受單獨投票，以結束日益惡化的政府停擺危機。

最終談判仍在幕後持續進行，按照圖恩的說法，首次投票最快可能在當地時間週日舉行。美國總統川普9日晚間在返回白宮的途中，對傳媒表示：「離政府結束停擺不遠了。」

