美政府關門迫航管員無薪上班 全美40座主要機場11/7起削減航班
路透社報導，由於美國聯邦政府關門僵局未解，美國運輸部將自週五（11/7）起逐步削減全國40座主要機場的航班起降，削減幅度最終將達10%，但暫時不會削減國際航班。
美國聯邦政府關門至週三（11/5）進入第36天，已打破歷史紀錄，1.3萬名飛航管制員與5萬名運輸安全局（TSA）人員須暫時無薪上班。此一已情況導致原已存在的人力短缺情況更加惡化，航班延誤情況蔓延，機場安檢排隊時間也暴增。
路透社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）週三稍早表示，若聯邦政府關門無法達成解決方案，週五起將削減全美40座主要機場的航班達10%，以減輕航管員的負擔。
達菲表示，只要民主黨同意讓政府重啟，遭削減的航班就會恢復。
這次政府關門是因為國會的共和、民主兩黨對撥款法案內容相持不下。民主黨堅持必須延長健保補助，但共和黨拒絕。
川普政府與共和黨試圖讓百姓更直接感受到政府關門之苦，藉此向民主黨加強施壓。許多低收入家庭已失去食物補助、許多政府服務被迫停擺，大約75萬名聯邦雇員被迫休無薪假。
達菲週二曾警告，若政府關門再延續一週，可能導致「大規模混亂」，甚至迫使他關閉部分國家空域。各航空公司多次呼籲儘速結束關門，指出這對航空安全已構成風險。
路透社引述航空業界消息人士透露，聯邦航空總署（FAA）週三晚間與美國航空協會（Airlines for America）成員召開電話會議，解釋航班削減計畫如何執行。該協會成員包括達美（Delta）、聯合航空（United）、美國航空（American）及西南航空（Southwest）等主要航空公司。
四名消息人士透露，FAA已通知所有航空公司，40座主要機場週五先削減4%航班，週六（11/8）削減5%、週日（11/9）削減6%，至下週達10%。
消息人士引述FAA表示，國際航班將排除在削減計畫之外。FAA目前尚未回應媒體詢問。
美國政府尚未公布受影響的40座機場清單，但預料將包括全美30座最繁忙機場，涵蓋紐約、華府、芝加哥、亞特蘭大、洛杉磯與達拉斯等大城。根據航空數據公司 Cirium的分析，可能削減多達1800個航班班次、超過26.8萬個座位。
