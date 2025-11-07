美政府關門逾千航班停飛 運輸部警告：可能取消20%航班

2025年11月7日，加州聖地牙哥國際機場。路透社



美國國會預算未達共識，無法撥款給各機構，政府進入關門狀態，如今已經38天。飛航管制人員和安檢人員被迫無薪上班，缺勤率上升，美國聯邦航空總署（FAA）7日指示航空公司減少4%航班，當天逾1200班次取消；美國運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若政府持續關門，他將要求航空公司削減20%班次。

綜合路透社與法新社等報導，FAA指示航空公司減少往返全美40個主要機場的4%航班，包含華府、紐約、芝加哥、亞特蘭大、休士頓、鳳凰城、舊金山等地的國際機場，航空公司可自行決定要取消哪些班次，總之班次達到要求即可。

考量營運效益和重新安排班次的便利性，被取消的多為美國國內航班。據飛航追蹤網站FlightAware，7日預計取消航班超過1200架次。

FAA和美國運輸部長達菲5日曾表示，7日可能一口氣減少10%航班，不過後來又表示改成分批削減。聯邦航空總署計畫，如果政府持續關門，11日起可能要求航空公司取消6%班次、13日起減少8%、14日取消10%。

達菲7日又告訴《福斯新聞》，若國會僵局持續，運輸部將要求取消15%-20%航班，「我不希望這種狀況發生，如果航管員開始正常上班，減輕人力壓力，我們就能扭轉局面」。

美國國會預算卡關，政府10月1日起關門，至今已38天。美國公務員是每兩週發薪一次，政府關門導致一些單位從10月下旬開始無法發薪。美國1.3萬名航管員、5萬名安檢人員被要求無薪上班，缺勤率逐漸上升；FAA署長貝德福（Bryan Bedford）本週稍早說，每天都有20%至40%航管員缺勤。

川普政府試圖施壓國會民主黨人，要求民主黨同意共和黨提出的撥款計畫。減少航班造成民眾不便，是施壓策略之一，尤其11月底就是感恩節假期，民眾需要提前安排返鄉、旅遊。

