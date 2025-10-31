美政府關門30日 川普籲參議院取消阻撓議事規則

美國共和黨總統川普(Donald Trump)30日呼籲取消參議院(Senate)的阻撓議事(filibuster)規則，以繞過民主黨在政府停擺期間設置的障礙。美國關門迄今已達第30天。

阻撓議事規則是參議院一項規定，大多數法案需要100名參議員中的60人同意才能通過。共和黨在參議院中擁有53席比47席的多數優勢，在眾議院(House of Representatives)中則具有219比213的多數席位。

川普在社群媒體上寫道：「現在是共和黨打出其『川普牌』的時候，採取所謂的『核武選項』了－－廢除阻撓議事規則，現在立刻廢除！」

美國政府部分停擺在30日仍看不到終點，參議院共和黨人敦促民主黨人支持一項臨時款法案，支持政府運作至11月21日，而民主黨人則要求就延長即將到期的聯邦稅收抵免進行談判。

此類稅收抵免幫助美國人透過「平價醫療法」(Affordable Care Act)購買私人健保。

美國政府關門始於今年10月1日，也是2026年聯邦財政年度的第一天，因為國會共和黨人和民主黨人未能就政府服務撥款法案達成一致。

無黨派的國會預算處(Congressional Budget Office, CBO)29日表示，政府關門已經造成美國經濟損失70億至140億美元，由於政府支出中段，第四季國內生產毛額(GDP)將下降多達2%。

川普30日發文表示：「現在我們掌權，如果我們做了我們原本該做的事，就能立即結束這場荒謬、摧毀國家的『停擺』。」

自政府撥款中斷以來，約75萬聯邦員工被迫休假。川普政府已採取措施支付軍隊、聯邦執法人員和移民官員工資，但其他聯邦雇員正在無薪工作。(編輯：鍾錦隆)