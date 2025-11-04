美政府關門35天追平紀錄 兩黨協商首現曙光

美國聯邦政府「關門」長達一個多月後，終於在昨天(3日)出現一線曙光，有望結束這場國會與總統川普(Donald Trump)之間的僵局。

美國聯邦政府自1日起進入關門狀態，至今已長達35天，追平美國史上最久的政府停擺紀錄，並導致軍人領不到薪餉、機場航班因人力短缺而延誤或取消，更有數以千萬仰賴政府「食物券」過活的低收入家庭面臨斷炊危機。

不過，參議院共和黨領袖圖恩(John Thune)3日受訪時釋出樂觀訊號，他表示，基於他的直覺，政府關門事件「正接近一個『出口』」。這一語氣轉變雖小卻意義重大，打破了兩黨數周來的僵局。

參議院民主黨二把手杜賓(Dick Durbin)也表示，感覺兩黨已找到終止停擺的對策，但也表明兩黨尚未在醫療保險法案上達成共識。

原本共和黨主張通過一項臨時支出法案，維繫聯邦政府現有運作直至11月下旬。但參議院的民主黨希望納入一項醫療保險法案，雙方意見不同，最終導致政府關門。

隨著民主黨人的發言透露緩和跡象，加上兩黨在過去這個周末努力協商，參議院撥款委員會主席柯林斯(Susan Collins)表示，談判已經取得進展，「這週的感覺好多了」。但她也直言，距離達成協議仍有距離，「一切可能再次崩潰」。

與此同時，一個由4名中間派眾議員組成的小組則提出一項折衷方案，將擴大的「平價醫療法」(Affordable Care Act)補助延長2年，但重新設定對受補助對象的收入上限。至於這項提議能否獲得兩黨支持，仍有待雙方協商後才能確定。