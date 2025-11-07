美政府關門38天破紀錄 「航管人力不足」航班最多恐削減10%

美國政府停擺創最長紀錄，40座主要機場今天減班。（示意圖：MotionElements）

美國聯邦政府停擺打破美國政治史上最長紀錄，即將邁入第38天。由於航管人力不足，美國聯邦航空總署（FAA）發布緊急命令，自美國東部時間7日上午6點（台灣7日晚間7點）起，實施航班削減4%的管制措施，並預告將階段性擴大減班幅度，未來幾天還將進一步減少，最高可能達到10%。

CNN報導，航空公司可自行決定取消哪些航班，須全額退款給旅客，無須承擔其他費用，包括住宿等。一些航空公司已經提前取消了數百個航班，因為如果政府繼續停擺，川普政府預計將開始減少航空旅行。

受影響機場遍及二十多個州，涵蓋美國最繁忙的航空樞紐，包括亞特蘭大、夏洛特、丹佛、達拉斯／沃斯堡、奧蘭多、洛杉磯、邁阿密與舊金山。華盛頓郵報報導，這項史無前例的措施，勢必波及貨運業務，也可能打亂月底感恩節連假出遊規畫。