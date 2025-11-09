美政府關門40天終現轉機 傳民主黨同意臨時撥款法案

美國聯邦政府關門已持續40天。路透社



史上最久的美國聯邦政府關門困境已持續40日。美國媒體報導指出，約有10位民主黨參議員願意支持修改後的臨時撥款法案，化解這場政治對峙僵局。

美國網媒Axios引述知情人士指出，至少10名民主黨參議員將投票支持共和黨的臨時撥款法案通過動議程序，進一步推動法案完成。法案通過後將為聯邦政府提供足夠資金可運作至明年1月，兩黨在此期間可進一步就分歧議題加以協商。

據報導，這項臨時撥款法案將納入民主黨所要求，於12月就延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）補助1年進行投票。此外，法案也將寫明，會讓美國總統川普在關門期間裁減的公務員職務恢復原狀。

廣告 廣告

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）也向路透社證實，有望達成協議通過法案。圖恩說，參院最快將於美東時間週日晚間進行投票，但修改過的臨時撥款法案仍得送回眾院重新投票，再交給川普簽署生效，整個過程仍需數日時間。

川普週日在社群媒體發文抨擊，健保津貼是給「保險公司的暴利」，他寧可把健保津貼直接發給個人。不過川普也說：「一旦政府重新開門，我隨時準備與兩黨合作解決這個問題。」似乎暗示願意在臨時撥款法案條款通過後再談。

更多太報報導

日相談「台灣有事」 中國總領事揚言斬首挨批野蠻

蔡英文抵柏林談台歐關係發展：我們再繼續努力

詆毀中國判5年？韓執政黨擬修法 挨批「反美反日可以，反華就違法」