美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
記者許雅惠／台北報導
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。
FXTM 富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，美元因市場重新押注聯準會鷹派立場而短線走強，不過通膨下滑、政策後續有機會轉向，美元中長線仍可能轉弱。他認為，黃金與白銀近期拉回，「反而是中長線投資人提供逢低布局的良好契機」。
非農亮眼 Fed降息預期急凍
非農數據一出，聯準會官員隨即釋出更鷹派的政策訊號。FedWatch顯示，12 月降息機率從逾 50% 直接掉到 35%。盧曉暘分析，貴金屬、原油等大宗商品價格同步回檔，澳幣、加幣等商品貨幣也遭到短線賣壓，顯示對貨幣政策的預期快速調整。
他強調，雖然非農看起來強，但就業增速其實較上半年明顯放緩，代表美國勞動市場還談不上全面強勁。如果 10 月、11 月數據轉弱，聯準會有可能在 2026 年初重啟降息循環。
瑞銀：金價明年還會漲！
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析，聯準會利率預期、實質收益率下滑，加上地緣政治風險升高，都推動全球市場對黃金的需求持續增加。「2025 年金價大漲近 60%，已是今年投報表現最亮眼的資產之一。」
瑞銀 CIO團隊建議，投資人全球資產配置中仍應保有約 5% 黃金部位，以防範潛在系統性風險。團隊也指出，在目前金價位階下，黃金仍具備優秀的避險功能；若明年地緣政治與金融風險迅速惡化，金價甚至有機會挑戰 每盎司 4,900 元。
