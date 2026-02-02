美政府陷局部停擺 美眾院議長給出重啟時間點：我有信心

由於美國國會未能在期限前通過2026年預算，導致政府1月31日陷入局部停擺。共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）2月1日表示，他有信心已取得共和黨人的支持，將在3日前結束部分政府停擺，並承諾將針對移民及海關執法局（ICE）改革進行為期2週的辯論。

美國眾議院議長強生。（資料照／路透社）

強生在美國《國家廣播公司》（NBC）的節目「會見媒體」（Meet the Press）中指出，「我有信心至少能在週二（3日）之前完成，我們面臨的後勤挑戰是如何讓所有人回到華府」。東南部地區因暴風雪癱瘓交通，導致眾議員恐難以返回華府。

廣告 廣告

參議院1月30日以71票贊成、29票反對的跨黨派票數通過撥款法案。而眾議院處於休會期，預計2月2日復會。

與去年秋季2黨在醫療保健議題上各持己見，導致政府停擺長達創紀錄的43天，並造成美國約110億美元經濟損失的情況不同，共和黨與民主黨議員目前正努力確保移民執法辯論不會干擾其他的政府運作。

圖為美國國會大廈。（資料照／路透社）

在2名美國公民遭移民執法人員射殺引發公眾怒火後，參議院通過的協議將國土安全部從更廣泛的撥款法案中分離出來，讓議員能夠在考慮對聯邦移民探員實施新的限制措施同時，批准五角大廈和勞工部等機構的撥款。

強生表示，共和黨在眾議院擁有微弱多數優勢，「我們的目標是在週二前為除國土安全部外的所有機構提供資金，然後我們將進行2週的誠信談判來解決問題」。該法案包含為國土安全部提供2週臨時撥款，但有關國土安全部全年資金的立法，目前仍處於擱置狀態。

民主黨要求對ICE進行改革，包括強制配戴執法記錄器、結束巡邏執法以及禁止使用面罩等措施。

強生表示，他相信川普政府將對國土安全部的部分作法進行調整，但強調ICE探員配戴面罩是為了保護自身身分和家人安全。

延伸閱讀

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU

習近平籲發揮體制優勢「前瞻布局」 推動未來產業發展