美敘特戰部隊建功 大馬士革近郊逮獲IS高階幹部

記者廖子杰／綜合報導

「半島電視臺」報導，美國與敘利亞特戰部隊24日，突襲一處位在敘國首都大馬士革近郊的建物，並成功逮獲名為塔哈．祖比的「伊斯蘭國」（IS）高階幹部，藉此重申國際社會打擊恐怖主義的堅定決心。

敘利亞過渡政府內政部24日宣布，美敘兩國特戰部隊和其他盟邦夥伴機構合作，於當天在大馬士革郊區執行一次「精心策畫的安全行動」，突襲當地一處IS據點，不僅順利抓獲該極端組織高階幹部塔哈和數名士兵，還繳獲自殺炸彈腰帶和軍用武器等裝備。

廣告 廣告

負責大馬士革近郊內政安全工作的艾哈邁德．達拉提准將表示，此次行動不僅對敘國境內的IS網絡造成「沉重打擊」，並展現了國際反恐聯盟的嚴密部署能量和強大戰力；他也對任何參與恐怖主義或支持IS的不法分子發出明確警告，「無論身處何處，正義之手都將向你們伸來」。

先前相關報導顯示，美國中央司令部19日發動代號「鷹眼打擊」（Hawkeye Strike）行動，出動戰機、直升機等兵力，對敘國境內逾70個IS目標展開空襲，作為對13日IS襲擊殺害2名美陸軍士兵與1位美籍平民口譯事件的強力回應。

（2選1）美敘特戰部隊24日突襲大馬士革近郊目標，成功逮獲IS高階幹部。圖為進行聯合訓練的美敘官兵。（取自DVIDS網站）

（2選1）美敘特戰部隊24日突襲大馬士革近郊目標，成功逮獲IS高階幹部。圖為進行聯合訓練的美敘官兵。（取自DVIDS網站）