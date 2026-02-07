美敦促烏克蘭3月達成和平協議 盡早交付公投表決

消息人士稱美方已向烏克蘭傳達期望在3月達成協議的呼求，不過依現況來看恐難成真，圖為烏克蘭民眾在遭受俄軍空襲之後，抱著犬隻疏散的畫面。（美聯社）



雖然在美國總統川普大力推動下，俄國與烏克蘭自去年開始逐漸展開停火與和平協議的協商，不過迄今尚未出現重大進展，消息人士則透露，美方正在敦促烏克蘭在3月達成協議，並且盡早交付公投表決，以免在美國期中選舉腳步進逼之下，使川普注意力轉向國內事務，導致停火更加遙遙無期。

路透報導指出，近期美國與烏克蘭雙方代表談判時，針對在3月達成和平協議的目標進行討論，由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）率領的團隊，在包括阿布達比以及邁阿密等地的會議中，向烏克蘭方面傳達盡早達成協議並且交付公投的呼籲。

美國期中選舉因素浮現 川普注意力恐由國際轉向國內

根據2名消息人士透露，美方代表指出由於11月國會期中選舉腳步進逼，川普（Donald Trump）的注意力可能會高度聚焦於國內事務，使美方談判團隊不再具備足夠的政治資本促使各方達成協議，從而讓停火更加遙遙無期，且由於俄烏之間的任何協議，最終都必須交付公投表決，因此讓時間更加緊迫。

消息人士指出，由於前述情形的存在，美國與烏克蘭雙方代表在會議之中，針對烏克蘭在5月舉行全民公投，同時進行大選的可能性，不過了解談判發展的人士認為，美方所提出的時間表無異於天方夜譚。知情人士指出「美國方面非常著急」，雖然投票事務能夠在6個月之內完成準備，然而目前烏克蘭處於戒嚴狀態之下，因此投票必須透過特別立法才能實施，且烏克蘭方面也要求投票必須在停火狀態之下舉行，藉此展現真正的民意，有鑑於俄國破壞停火的前例不勝枚舉，這樣的條件恐難獲得滿足。

頓巴斯地區以及札波羅熱核電廠 是俄烏遲遲無法達成協議的關鍵

此外，雖然各方對於和平協議談判都表達出高度意願，然而針對包括頓巴斯（Donbas）地區的歸屬，以及落入俄軍控制、全歐洲最大的的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠營運權問題，迄今都並未形成任何共識，因此難以出現任何實質性的進展。

報導還指出，即便前述問題都獲得解決，但烏克蘭民眾仍然可透過公投，拒絕在領土問題上讓步，包括在2014年非法兼併的克里米亞半島，以及在2022年戰爭正式爆發之前已占領的頓巴斯部分區域，俄國目前實際拿下了烏克蘭約20%的領土，分析人士則認為，俄軍自從2023年迄今僅取得了約1.3%的烏克蘭領土。

雖然最新的民調顯示，絕大多數的烏克蘭民眾反對在領土上讓步，換取西方所提供的安全保證，但在過去1年之間，該比例略呈下降趨勢，似乎凸顯出長期處於動盪狀態之下，正使得烏克蘭民間厭戰與反戰的心態升高。

