美斡旋下促成釋囚 盼削弱普亭對白俄影響力

路透報導，美國官員指達成白俄羅斯大量釋囚，是希望讓白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）擺脫普亭（Vladimir Putin）的影響。美國官員並表示，等白俄羅斯釋放所有政治犯後，有可能解除對白俄羅斯的制裁。

自俄烏戰爭發生後，白俄羅斯與俄國即始終站在同一陣線，並受到美國及西方國家的制裁。

白俄羅斯人權組織「維亞斯納」在周六釋放政治犯的前一天表示，政治犯人數為1227人。

川普特使柯爾（John Coale）表示，希望在未來幾個月內白俄羅斯可以釋放仍在監獄裡的一千多名政治犯，最好一次就能釋放。

柯爾表示，白俄羅斯現正回到正確的方向，如果政治犯全被釋放，就有可能解除所有的制裁，「我認為這是公平的交易。」

畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）告訴反對派陣營的白俄語廣播電視台Belsat：「我們的戰鬥還在繼續，我認為諾貝爾獎是對我們的行動及尚未實現的理想給予某種肯定，因此這場戰鬥會繼續下去。」

美國官員告訴路透，與魯卡申柯接觸是讓他至少在某種程度上遠離俄國總統普亭影響力所付出努力的一部分。

流亡的白俄反對派人士向川普（Donald Trump）總統表達感謝，並指魯卡申柯同意以釋放囚犯交換解除鉀肥的制裁，證明制裁措施確實有效。

2020年白俄羅斯因為選舉爭議，明斯克對示威者進行暴力鎮壓，幾乎所有沒有逃往國外的魯卡申科反對者都被監禁。此後，美國和歐盟對白俄羅斯實施了多項制裁。在魯卡申科與俄國合作入侵烏克蘭後，西方國家對白俄的制裁增加。

白俄的反對派一直表示，他們認為川普向魯卡申科示好是出於人道主義考慮，但歐盟的制裁應該繼續有效。

魯卡申柯先前否認白俄羅斯存在政治犯，並將這些人稱為「匪徒」。今年8月，他還質問，為什麼要釋放那些他視為國家反對者、可能「再次對我們發動戰爭」的人。

川普稱魯卡申柯為「備受尊敬的白俄羅斯總統」，這一說法與反對派的立場截然相反，反對派視他為獨裁者。川普敦促魯卡申柯釋放多達1300至1400名被他稱為「人質」的囚犯。

美國駐立陶宛大使館表示：「美國隨時準備與白俄羅斯進行更多有利於美國利益的接觸，並將繼續通過外交努力釋放白俄羅斯境內剩餘的政治犯。」

