美斥資10億美元 加速籌獲30萬架自殺無人機

記者廖子杰／綜合報導

美國國防部（戰爭部）2日宣布啟動「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program，DDP），將於未來2年內斥資10億美元（約新臺幣317億元），加速籌獲逾30萬架自殺無人機，並在2028年初完成交付部署工作，藉此強化美軍作戰能量，肆應未來高強度衝突與戰場威脅。

軍聞網站「The War Zone」報導，根據五角大廈2日公布資訊需求書（RFI）內容指出，「無人機優勢計畫」目標是在2028年前，為美軍跨軍種第一線作戰部隊，採購並產製超過30萬架具安全供應鏈、低成本特性的各式先進小型單向攻擊無人機，實現「跨越式技術發展」，以大幅提升美方執行情監偵、打擊等多元任務的支援能量。該計畫目前規劃於明年2月展開首輪招商競標，預計屆時將有多達25家廠商參與。

五角大廈表示，「無人機優勢計畫」接下來將分為四個階段逐步展開，第一階段稱為「挑戰階段」，於2026年2至7月進行，期間將擇定12間廠商共同生產3萬架無人機，每架成本為5000美元（約新臺幣15.6萬元）、總計1.5億美元（約新臺幣47億元）；隨著後續階段持續推進，無人機採購數量將增加，單價則將下降，到最後預計於2027年8月至2028年1月進行的第4階段，目標是篩選出5間廠商，聯合產製15萬架單價僅2300美元（約新臺幣7萬元）的無人機。

美國防部（戰爭部）部長赫格塞斯3日透過社群媒體發文，透露「無人機優勢計畫」將獲得來自川普政府「大而美法案」的國防預算資金支援，藉由落實7月簽署的《釋放美軍無人機主導權》備忘錄，與本土軍工產業合作，旨在2028年前為美軍配備約34萬架小型攻擊無人機，以確保官兵擁有「致勝所需的新銳武器裝備」。

赫格塞斯簽署的備忘錄，宣示改革五角大廈無人機政策，取消阻礙創新生產與取得關鍵技術的限制，進一步擴大小型無人機的生產、部署與應用，同時也下放採購和測試無人機的權限，並要求各軍種都要進行無人機作戰模擬等訓練。