美斬首委內瑞拉！鄭麗文嗆勿挑釁中國 陳培瑜開酸：主席太好當

凡是都提不要挑釁中國，民進黨書記長陳培瑜大酸國民黨主席鄭麗文「主席太好當」。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉執行斬首行動，逮捕總統馬杜洛，見此，國民黨主席鄭麗文昨日指稱「總統賴清德不應挑釁中國」。對此，民進黨團今（5）日回應，批評鄭麗文迴避實質問題，在譴責他人之前，鄭麗文更應思考國民黨支持者如何看待她「越來越親中、越來越紅」的形象。

民進黨立院黨團今日針對時事輿情，接受媒體聯訪。

民進黨團書記長陳培瑜表示，鄭麗文自擔任主席以來，面對外界提問的「起手式」幾乎都是先把責任推給賴清德，彷彿成了百用句型。她直言，若一再用這種方式回應，主席「真的太好當了」。在譴責他人之前，鄭麗文更應思考國民黨支持者如何看待她「越來越親中、越來越紅」的形象，這才是外界真正想問的問題。

陳培瑜進一步指出，鄭麗文一方面凡事支持賴清德，卻始終無法解釋自己為何越來越親中。她也質疑，當國民黨內多位重量級人士不敢與鄭麗文站在同一陣線，甚至台北市長蔣萬安不敢與她一同升旗時，鄭麗文是否該反思，自己才是最大的麻煩製造者，甚至成為中共眼中最重要的在台協力者。她並直言，鄭麗文選擇站在一起的對象，是國際社會眼中最麻煩的麻煩製造者，也就是中國的極權政府。

綠委沈伯洋則指出，中國向來不是一個遵守國際法的國家，無論是對他本人發布通緝，或是針對副總統蕭美琴的相關作為，都未曾尊重國際法，甚至長期將台灣排除在國際法體系之外。他強調，中國是否效法美國的行動根本不是問題，因為中國本來就在做同樣的事情，獨裁國家要進攻民主國家並不需要任何理由，台灣的存在本身，對中國而言就是挑釁，與美國的作為毫無關聯。

沈伯洋並指出，台灣與委內瑞拉的狀況完全無法類比，美國對委內瑞拉的行動是針對毒品執法，且隨即退出；但中國對台灣的目標是併吞與侵略，甚至以「留島不留人」作為表述，兩者性質完全不同。

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞/攝

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，中共當局根本不需要引用近期國際事件，長期以來就對外宣稱台灣屬於中國的內政問題。因此，中共可以透過重慶的公安機關，對台灣的國會議員沈伯洋發布通緝，這樣的作為本身就顯示中共根本不在乎國際法。

鍾佳濱最後批評，國民黨與民眾黨不斷在兩岸關係條例及相關法治關係上，強化「台灣與中國是一家人」的國際印象，形同讓外界認為台灣是中國的一部分、屬於中國的內政問題。他質疑，當中共都能透過地方公安機關對中華民國的國會議員發布通緝時，還談什麼國際法，直言相關說法「荒唐可笑」。

