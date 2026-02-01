美新任特使杜古抵委內瑞拉 促雙邊關係回溫

記者賴名倫／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，美國新任駐委內瑞拉特使杜古於1月31日飛抵委國首都卡拉卡斯，她也公開宣布即刻走馬上任，與委國政府磋商合作構想；這是兩國自2019年斷交後，相隔約6年再度有美方外交官進駐，被視為雙邊關係回溫的重要指標。

儘管美委關係自2019年以來長期陷入低谷，今年1月初更因緝捕前總統馬杜洛事件一度引發局勢升溫，不過近日在雙方持續溝通下已漸有趨緩；因此美國國務院繼1月中下旬派小組前往委國、了解大使館建物概況後，近日已正式通知美國國會，表明將「分階段」恢復在委國外交作業、設立臨時設施；而首項措施之一，便是指派資深外交官杜古出任駐委事務處臨時代辦，借重其曾任駐尼加拉瓜與宏都拉斯大使，以及參謀首長聯席會議主席外交政策顧問豐富資歷，與委國政府、企業與民間社會對話交流、拓展能源與經貿合作。

委內瑞拉外交部長希爾稍後也與杜古會面，他除透過社群媒體肯定杜古此行是「兩國工作議程重要進展」的一環，也期許未來能根據「兩國共同利益建立政策路線圖」，循國際法規範與外交對話途徑消弭歧見。

報導還說，委國代理總統羅德里格斯繼29日簽署石油產業私有化相關法案後，30日則宣布將提出特赦法案，釋放數百名在馬杜洛執政時期遭逮的異議人士，而拘禁該批政治犯的埃利科伊德監獄也將轉型成為社會服務機構；此外，美方匿名官員更透露羅德里格斯有望訪美，為恢復雙邊外交關係跨出關鍵一步。

美國資深外交官杜古（前右1）1月31日飛抵卡拉卡斯，象徵美方將重啟使館運作、促進美委關係回溫。（達志影像／路透社）