美新創軍工創辦人因「武裝台灣」遭中國制裁 他到底賣了什麼給台灣

一位美國國防科技公司高階主管，因其公司對台灣的軍售而遭到中國個人制裁，他表示自己將此禁令視為一枚榮譽勳章。



安杜里爾（Anduril）創辦人帕爾默．拉奇（Palmer Luckey）在拉斯維加斯參加2026年國際消費電子展（CES）期間，接受媒體訪問時表示：「這是我非常、非常自豪獲得的『獎項』。」



就在華府宣布價值超過100億美元的對台軍售方案僅一周後，北京當局對20家美國國防企業及10位高階主管實施制裁，其中包括拉奇。

制裁因美國對台軍售而起

中國外交部在12月26日的聲明中，警告美國勿採取「武裝台灣」的危險舉措。該部強調：「我們再次重申，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係不可逾越的第一道紅線。」「任何從事對台軍售的公司或個人，都將為其錯誤行為付出代價。」

廣告 廣告

拉奇是其中一位被禁止進入中國或在中國開展業務的10位主管之一，其公司在中國的資產亦遭凍結。

這位科技公司負責人似乎將中國對他的個人制裁視為遲早的事。拉奇說：「安杜里爾，我的公司，其實已經被制裁多年。」「但現在終於輪到我個人被制裁，被告知我所有的中國資產將被沒收，我也不能再進入中國或他們接管的任何地區，我其實非常、非常自豪。」

美國意識到不能對中國侵台維持「一切如常」

拉奇主張，美國已經意識到，在面對中國對台灣及其他地區的侵略行為時，不能繼續維持「一切如常」的態度。他表示：「我們需要加速將台灣轉變成一隻刺蝟，讓任何人都不敢踩踏、不想吞食。」

當這位企業家被詢問向台灣出售何種武器時，他描述了多種陸上、空中及海上防禦系統。

拉奇補充，大多數安杜里爾的設計是針對中國，而非委內瑞拉。「這就是為什麼你在委內瑞拉沒看到太多安杜里爾的產品。但如果任何人與中國正面對抗，你會看到很多安杜里爾的產品參與其中。」

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

