美新國安戰略！ 強調嚇阻台海衝突 要求日韓大幅提高軍事責任

美國總統川普政府於5日發布新版的《國家安全戰略》報告，正式闡述了華盛頓對全球最敏感外交議題之一—台灣與南海的處理方針。該文件明確指出，美國將透過建立自身與盟友強大的軍事能力，以在印太地區維持軍事優勢，從而防止與中國大陸因台灣及南海問題發生衝突。

新版的《國家安全戰略》以川普的「美國優先」為核心。 （圖／《美聯社》）

《路透社》與南韓《中央日報》5日報導，美國白宮5日發布新版的《國家安全戰略》（National Security Strategy， NSS）報告。該文件是美國政府定期向國會提交的願景聲明，也是川普1月就職以來的首份此類文件。這份以川普的「美國優先」為核心的戰略文件普遍被視為華府在外交與國家安全上的綜合指導綱領，除了提供與中國大陸競爭的戰略框架，同時也強調美國盟友應承擔在集體防禦上更廣泛的責任。

根據白宮發布的這份戰略文件，嚇阻台海衝突被列為美國亞洲戰略的首要任務。文件指出：「藉由維持軍事優勢來避免台海爆發衝突，是當前優先目標」。NSS將焦點鎖定在從日本九州、沖繩、台灣延伸至菲律賓的「第一島鏈」，表示美國將建立一支「能夠在任何地點阻止侵略行為」的軍事力量。但文件也強調，「美國的軍隊不能、也不應該單獨完成這一切」。

新戰略明確要求美國的亞洲盟友—日本與南韓必須分擔更多軍事責任。新版的NSS寫道，「日本和南韓需要承擔更多防務責任」，美國應「敦促這些國家增加國防開支，重點發展必要的能力—包括新的能力—以威懾對手並保護第一島鏈」。其中，南韓已規劃在2035年前將國防開支提高至GDP的3.5%。此外，NSS還要求盟友向美軍提供更大的港口與其他軍事設施的使用權。

美新版 《國家安全戰略》報告強調日本與南韓須分擔更多軍事責任。 （示意圖／photoAC）

文件指出，此舉將能「強化美國及其盟友阻止任何企圖奪取台灣的能力」，以及任何其他「使台灣防衛變得不可能」的舉措的情況。

文件中關於「台灣」的措辭較川普第一任期的2017年版本更為強硬。2017年文件僅在一句話中提及台灣三次，沿用長期以來的外交語言；而新版文件則在三段文字中提及台灣八次，並指出：「由於台灣位於貿易繁盛海域且在全球半導體製造中占據主導地位，外界對台灣的高度關注完全合理」。凸顯台灣因其戰略位置與半導體產業優勢在美國戰略中具有關鍵地位。

但報告同時也重申，美國將「維持其長期以來對台政策的聲明性立場」，即「美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為」。

川普努力尋求與習近平更緊密的關係。（圖／《美聯社》）

儘管美國展現出軍事強硬姿態，但川普熱衷於交易，並努力尋求與大陸國家主席習近平建立更緊密的關係，他計畫明年四月訪問北京，討論延長貿易戰休戰，這引發外界對美國可能削弱對盟友承諾的擔憂。但他同時批准了對台灣的軍售案，此外簽署了一項新法律，要求政府定期審查與台灣的互動，都被視為對台灣的支持訊號。

值得注意的是，這份新的戰略文件長達33頁，卻對北韓隻字未提，與2017年的版本提及17次形成鮮明對比，顯示華府當前的外交和安全重點已大幅轉向對抗中國大陸的戰略競爭。

