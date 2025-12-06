美新版國安戰略報告強調「防止中國進犯台灣」 總統府：「台灣沒事，印太就沒事」

賴清德總統2025.7.15視導漢光41號演習資料照，海軍海鋒大隊展出新式陸用監偵型垂直起降無人機，導控距離長達100公里，可滯空6小時以上，V型垂直尾翼為其特徵。總統府



美國川普政府周四（12/04）公布新版《國家安全戰略》報告，提及台灣高達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項，對此，總統府發言人郭雅慧今天（12/06）表示，其中提到4大關鍵訊息，點名中國是區域和平穩定最大威脅，提到和平靠實力，強化自我防衛能力是重要的，且提到日、韓、台灣與整個印太區域，均須共同強化國防，一起承擔責任，還有最重要的是希望能防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事。」

總統府發言人郭雅慧今天下午陪同賴清德總統出席「自由中國論壇」時受訪被問到，美國川普總統第二任期日前所發布的的新版《國家安全戰略》裏面8次提及台灣，而美國總統川普也說不支持改變台海現狀，總統府有何回應？

郭雅慧表示，美方在這次所公佈的有關國家安全戰略 ，它提到了部分有幾個關鍵的訊息。第一個，它很清楚地點名了中國是區域和平穩定最大的威脅來源。第二個是在這個國家安全戰略當中，也提到了和平要靠實力，不是靠喊喊口號，強化自我防衛能力是重要的。第三個則是談到從日本、到南韓、到臺灣以及整個印太區域，大家要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任。第4個則是整個美國《國家安全戰略》最重要的目標，最後是希望能夠防止中國進犯台灣。這當中提到可以說是「台灣沒事，印太就沒事。」

