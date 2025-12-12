美新版國安戰略猛批歐洲政策 范德賴恩：反對川普干預

美國日前發布川普2.0「國家安全戰略」(National Security Strategy, NSS)報告，針對歐洲政策表達嚴厲批評。歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)11日表示，反對川普介入歐洲民主。

政治新聞網Politico今天(12日)報導，范德賴恩昨天接受採訪時，有記者就美國白宮4日發布的「國家安全戰略」報告詢問她的看法，她說：「講到選舉，決定國家領導人的是人民，不是我們…這是選民的主權，必須受到保護」。

廣告 廣告

川普第二任期發布的這份「國家安全戰略」，當中罕見將矛頭對準歐洲，措辭之嚴厲甚至超越被美國視為競爭對手的中國。

該報告指出，歐洲是個過度監管、缺乏「自信」，並因為移民正面臨「文明消失」的大陸。此外，該報告也抨擊歐洲壓制極右翼政黨，稱此舉為政治審查，並提到美國將「培養反抗勢力」，對抗歐洲目前的政治軌跡。

范德賴恩表示，這就是歐盟提出「民主之盾」(Democracy Shield)的原因之一，目的在於強化打擊網路上的外國勢力干預，包括介選等行為，「毫無疑問地，其他人不應干涉(歐洲民主)」。

范德賴恩也提到，她與歷任美國總統一直保持著「很好的工作關係」，「今天也是如此」。不過，她強調歐洲應該專注在自身事務上，而不是進行比較。

她說：「我發自內心是一位堅定的跨大西洋主義者。但什麼是最重要的？重要的是…我們為身為歐盟而自豪，我們正視自己的力量，並應對我們面臨的挑戰。」

「當然，我們與美國的關係已經改變。為什麼？因為我們正在改變。這一點很重要，我們要記住：我們的立場是什麼？我們的力量是什麼？讓我們為這些事情努力、為此驕傲、為統一的歐洲挺身而出。這是我們的任務…檢視自己並為自己感到驕傲。」她的這番話贏得了現場觀眾熱烈掌聲。

在美歐關係緊張之際，根據Politico 11日發布的年度歐洲最具影響力人物，川普名列28位之首，打破該排行榜過去只納入歐洲人的原則。該網站指出，川普重塑了歐洲包括國防預算、貿易政策和國內政治等各方各面，既是歐洲的夥伴，也是威脅的來源。