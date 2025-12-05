美新版國安戰略「提到台灣8次」 重申不支持單方面改變台海現狀

台美關係示意圖。圖／本報系資料照片

美國川普政府4日晚間公布最新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），文中8次提到台灣；相較於拜登政府時期在內容中重申不支持台灣獨立，川普政府未提此段文字，而是重申美國不支持任何單方面改變台海現狀。

美國歷屆政府都會公布其國家安全戰略，說明政府政策方針，川普政府4日晚間公布第二任總統任內的國家安全戰略，全文共33頁。

在台灣的部分，新版國家安全戰略提到台灣8次，指台灣的重要性部分在於生產半導體的領導地位，但最重要的還是台灣的戰略位置，不但提供直接進出第二島鏈的出入口，並把東北亞和東南亞切成兩個不同的戰區。

廣告 廣告

國家安全戰略指出，保持實力懸殊的軍事實力是嚇阻台灣爆發衝突的最理想方法，美國也會針對台灣維持美國長期的宣言政策，意指美國不支持任何單方面改變台海現狀。

國家安全戰略也提到，美國會打造一支足以在第一島鏈上阻止侵略的軍隊，但美軍無法，也不該獨力為之，指美國的盟友必須挺身而出，為共同防衛支付且做得更多；美國的外交努力應聚焦在推動第一島鏈上的盟友，讓美軍有方便使用他們的港口和其他設施，也要讓他們在自我防衛上負擔更多。

內容表示，這關聯到第一島鏈的海上安全議題，同時也強化美國與盟友的能力來阻止任何攻占台灣的嘗試，或者阻止有一方達到對美國不利的軍事平衡，讓守衛台灣變成不可能的事。

相較於美國拜登政府於2022年公布的國家安全戰略，新版國防戰略多直接稱呼「台灣」（Taiwan），而非「台海」（Taiwan Strait），且新版國家安全戰略沒有像拜登政府重申「不支持台灣獨立」（do not support Taiwan independence），而是說，美國「不支持任何單方面改變台海現狀」（does not support any unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait）。

這與美國國務院在年初修改美台關係「事實清單」的立場相符，但國務院用「我們反對」（we oppose），國家安全戰略則改為「不支持」（do not support）。

【看原文連結】

更多udn報導

安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈

台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國

台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」

台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要