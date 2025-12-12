美新版國安戰略「8度提台」 薛瑞福：強化台灣重要性並嚇阻中國

前美國戰爭部印太安全事務助理部長薛瑞福。(翻攝自美國國防部官網）

美國總統川普提出的新版《國家安全戰略》報告出爐，前美國戰爭部印太安全事務助理部長薛瑞福昨（11日）表示，報告內多次提及台灣，且相關用語強化台灣的重要性，為美台合作保留相當大的空間，同時也將對中國的嚇阻視為戰略目標之一。

白宮公布2025年《國家安全戰略》報告，內容提及嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

前美國戰爭部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）出席座談會時被問及相關議題，他表示，新版《國家安全戰略》中提到，台灣的重要性除大家熟知的半導體產業，還包含地區位處第一島鏈重要位置，對保護第二島鏈也具關鍵作用。同時，報告中強調，對中國的嚇阻也被美國視為其中一項戰略目標。

另外，針對日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，薛瑞福指出，高市早苗的回答其實是在談論日本作為美國盟友，在遇到「封鎖」情境下會如何解讀並支持美國，美國的「台灣關係法」本身就把封鎖列為一個嚴重關切的情勢。薛瑞福認為「應該樂見高市的言論，而非批評」。





