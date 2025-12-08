美新版國安戰略8度提台灣！蔡正元分析「全是壞消息」 曝川普真正目標

川普（Donald Trump）政府日前發布新版「國家安全戰略」，強調台灣在地緣政治與半導體產業鏈的重要性，以及美國在中南美洲的影響力，與此同時也指出盟國應該要提高軍費支出；前立委蔡正元在《中天新聞》節目中分析，川普的國安戰略報告與前總統拜登（Joe Biden）時代相比，簡直就是180度的大轉向、1823 年門羅主義2.0版，更是國際政治現實主義的最新版。

蔡正元指出，門羅主義當時被提出的時空背景是在警告當時的歐洲各國不要介入美洲事物，任何對美洲的干涉都被視為對美國的威脅，言下之意就是美洲事物就是美國說的算，相對地，歐洲國家的事美國也不會介入。川普如今重申對中南美洲的影響力，也是在暗示中國與俄羅斯不要插手委內瑞拉、巴西、阿根廷等國的事務。蔡正元認為，這是一種美國的戰略撤退，美國不再以全球主義或是民主、人權價值為理由去干涉世界各國內政。

蔡正元表示，儘管這份報告提到台灣8次，但沒有一次是對台灣有利的，全是壞消息，報告雖然刪除了「不支持台灣獨立」的字眼，但卻將美國將周邊部署的責任推給日本，表面上要建立全球的威懾，實際上卻將中國從原先的頭號敵人，變成一個「不太好的朋友」，即雖然有摩擦，但仍然希望交往的朋友，並將台灣被放在一邊，蔡正元直言，這就叫做國際政治上的現實主義。

蔡正元分析，川普正在將印太戰略掏空化、虛化，蔡正元質疑，美國沒有承諾增加軍事基地或新武器部署，只強調建立全球核威懾，意味著除非美國本土受核武攻擊，否則台海若發生傳統戰爭，跟美國沒什麼關係，第一島鏈的協防變成日本的事，蔡正元揶揄，就是標準的反全球化、反對民進黨高舉的民主同盟、價值外交的路線。

前立委蔡正元（見圖）分析川普新版國安戰略。（資料照，吳逸驊攝）

另外前立委雷倩分析，美國的從第一島鏈往後撤的戰略布局，在過去就已經相當明顯，如今重提第一島鏈，卻是將防衛責任全部轉嫁給盟友承擔，足以推測川普現在讓美國再次偉大的藍圖，逐漸轉向了鞏固自己在美洲的霸權地位，同時遏阻其他地區霸權出現的可能，因此現在看到美國無論是對委內瑞拉、巴西的一連串軍事外交作為，就是要確保美洲的霸權不會受到影響。

雷倩指出，川普近期頻頻對俄羅斯釋出善意，甚至暗示俄國可返回G8，目的就想是利用俄羅斯來牽制歐洲，只要俄歐對立，歐洲就必須依賴北約並承擔更多軍費，而在亞洲則利用日本和台灣來平衡中國大陸的崛起，然而雷倩分析，從中國外交部長王毅與俄國的聯合對話中，打破了川普的如意算盤，中俄會聯手共同處理日本事務及戰後秩序。雷倩認為，隨著世界正走向多極化，川普想要用三分天下、維持美洲霸權的計畫，執行起來將非常困難。

