美新版國防戰略亞洲防線傳排除台灣 美防長駁斥

（中央社東京29日綜合外電報導）川普政府將公布新版「國防戰略報告」，據報導美軍亞洲防線可能排除台灣與南韓。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天駁斥相關報導不實。

韓聯社報導，近期有報導指出，五角大廈新版國防戰略可能劃定包括日本、但排除南韓與台灣的防線。赫格塞斯在記者會上駁斥相關報導，

赫格塞斯表示：「我不清楚那件事...這不是我熟悉的內容。我認為那份報導並不準確。」

針對有報導指稱，五角大廈新版國防戰略草案將轉移焦點，降低對中國威脅的重視，赫格塞斯也駁斥相關報導是「錯誤詮釋」。

他指出：「將會轉移焦點的說法是不正確的。我不想先行解讀國家安全戰略，我們尚未公布。我們認識到需要關注我們所在的半球，僅是如此不代表將忽略中國的持續威脅，以及遏制中國所代表的現實意涵。」

日經亞洲（Nikkei Asia）本月初曾報導，川普政府即將公布新版「國防戰略報告」，可能以「美國本土防衛」為優先要務。

據報導，美方理論上可能劃定4種亞洲防線。其中對區域穩定最有利的方式，是涵蓋日本、南韓與台灣的現行模式，這也是華府數十年來大致維持的方針。

最不利的情況是，美國的亞洲防線僅涵蓋日本，排除南韓與台灣。此舉恐鼓勵北韓與中國鋌而走險，導致衝突風險激增。

1950年，美國時任國務卿艾奇遜（Dean Acheson）曾提出在太平洋劃出一條只納入日本的防線，卻排除南韓與台灣，被稱為「艾奇遜防線」。各界長期認為，這讓北韓誤以為美國不會介入，最終導致同年爆發韓戰。

其他兩個選項則是排除南韓或台灣其中之一。即使日本設有美軍基地繼續受到保護，若南韓或台灣其中一方遭排除，對日本也將產生深遠的戰略影響。（編譯：陳正健）1141030