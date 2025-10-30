美新版國防戰略報告亞洲防線排除台灣？ 美戰爭部長這麼說

美國政府即將發布新版「國防戰略報告」，外傳美軍可能把台灣與南韓排除在亞洲防線外，美國戰爭部長赫格塞斯嚴正駁斥相關報導不實。

美國政府即將發布新版「國防戰略報告」，外傳美軍可能把台灣與南韓排除在亞洲防線外，降低對中國大陸威脅的重視，以「美國本土防衛」為優先。引發各界關注。對此，正隨川普訪問亞洲的美國戰爭部長赫格塞斯嚴正駁斥相關報導不實。

根據韓聯社報導，近期有報導提及，五角大廈新版國防戰略可能劃定包括日本、但排除南韓與台灣的防線。赫格塞斯在記者會上駁斥相關報導，他表示：「我不清楚那件事...這不是我熟悉的內容。我認為那份報導並不準確。」

赫格塞斯並強調，報導指稱美國會淡化中國大陸威脅的說法也是錯誤詮釋，他指出：「將會轉移焦點的說法是不正確的。我不想先行解讀國家安全戰略，我們尚未公布。我們認識到需要關注我們所在的半球，僅是如此不代表將忽略中國大陸的持續威脅，以及遏制中國大陸所代表的現實意涵。」

日經亞洲本月初曾報導提到，川普政府即將公布新版「國防戰略報告」，可能以「美國本土防衛」為優先要務。美方理論上可能劃定4種亞洲防線。其中對區域穩定最有利的方式，是涵蓋日本、南韓與台灣的現行模式，這也是華府數十年來大致維持的方針，其他兩個選項則是排除南韓或台灣其中之一。

最不利的情況是，美國的亞洲防線僅涵蓋日本，排除南韓與台灣。此舉恐鼓勵北韓與中國大陸鋌而走險，導致衝突風險激增。美國時任國務卿艾奇遜1950年曾提出在太平洋劃出一條只納入日本的防線，被稱為「艾奇遜防線」。各界長期認為，這讓北韓誤以為美國不會介入，最終導致同年爆發韓戰。