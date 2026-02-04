美新版飲食指南主打蛋白質優先 台灣飲食也適用嗎？

美國衛生與公共服務部（HHS）及農業部（USDA）日前發布《2025年–2030年美國飲食指南》，將過去長年以金字塔型設計的飲食指南翻轉成「倒三角形」，並特別強調應「吃真正的食物」。

倒三角形圖示顯示餐盤比例

這項指南每5年會發布一次最新版本，內容制訂是由美國飲食指南諮詢委員會（DGAC） 進行科學證據審查，接著發布報告供政府參考，再由公部門訂定最終內容。

新版飲食指南認為，過去受到以高度加工食品優先的方針誤導，導致許多美國人有慢性病問題，新版指南則以「推廣真正的食物」為重點，改變以往推崇碳水化合物、負面評價蛋白質的概念，重新將蛋白質放在優先順位，並宣稱應「結束對健康脂肪的戰爭」，改為嚴格限制糖分攝取。

1992年推出的食物金字塔（Food Pyramid）

「倒三角形」圖應該如何解讀？

台大公共衛生學系教授陳秀熙說明，新版指南中的「倒三角形」圖示指的是餐盤比例「my plate」，代表各類食物的參考攝取份量。

而實際進食時，應再參照指南列出的「警戒值」作為攝取量上限，也就是說，要結合倒三角形中各類食物的餐盤份量比例，以及警戒值上限，而非無節制地吃下列舉的牛排、麵包等食物。

以一般成年人而言，新版指南列出的建議份量及警戒值如下：

除列出一般成年人可普遍參考的各食物類別攝取上限外，新版指南也針對兒童、老年人及慢性病等風險族群，提供不同的營養參照。

新版飲食指南可能存在哪些矛盾？

史丹佛醫學院（Stanford Medicine）營養研究小組肯定了部份內容，認為確立了營養科學中廣泛支持的幾項核心原則，包含多吃蔬果、選擇全穀物、限制糖、鈉及高度加工製品等。

不過，該研究小組也指出，新版指南過度強調蛋白質重要性，但在警戒值限制下難以達成，若要吃下建議的蛋白質量，飽和脂肪也容易超標；除此之外，指南也忽視美國人攝取的膳食纖維容易不足。而在將飽和脂肪上限仍設為總熱量的10%情況下，新版指南卻又同時推薦吃紅肉、全脂乳製品和奶油等，也被研究小組認為是內容上的矛盾之處，在實務上有困難。

台灣營養師全聯會與台灣營養學會則透過聯合聲明指出，當前世界衛生組織的國際癌症研究總署（IARC）仍將加工肉品列為第一級致癌物、紅肉列為第二A級可能致癌物，且與大腸直腸癌風險具相關性。不過新版指南把紅肉放在圖形最頂層，視為主要蛋白質來源，卻未針對攝取量設定上限，已與現有預防醫學的實證產生矛盾。

除此之外，新版指南一方面維持「飽和脂肪攝取不超過總熱量10%」的建議，同時又鼓勵攝取紅肉與全脂乳製品，營養學會認為會令實務解讀及執行產生矛盾，民眾可能誤解為「脂肪越天然越好」或「全脂乳品可無限量飲用」，忽略飽和脂肪對血脂的影響。

新版指南與專家建議內容不同？

陳秀熙指出，本次發布的飲食指南受到商業及政治影響，因此並未完全按照委員會建議訂定，例如在委員會中明確建議應訂定紅肉及加工肉的攝取限制，但最終指南卻被淡化；此外，委員會建議訂定的酒精攝取量也未被納入、永續飲食相關內容也被移除，原建議對「超級加工食品」標示警戒，最終也未獲採納。

史丹佛醫學院營養研究小組指出，新版指南已偏離DGAC以科學證據為基礎的建議，雖然對高度加工食品提出憂慮，但缺乏具體做法。

研究小組也點出，美國政府駁回許多委員會基於科學而提出的建議，是為了與大型肉類、大型乳製品和大型食品企業的利益保持一致。美國營養學會則呼籲，營養指南訂定應以科學為依據。

台灣飲食適用美國新版指南嗎？

陳秀熙指出，美國公布的飲食指南雖能做為參考，但台灣與美國飲食文化並不相同，實務上可能難以達成，例如指南限制一日鈉攝影量為2300毫克，但在台灣只要吃一碗滷肉飯加上一碗湯，攝取量就已接近2000毫克。

此外，相較於美國，在台灣可以輕易地從豆類、堅果跟魚類等多元食物中攝取蛋白質，並不需要過度強調從肉類攝取蛋白質，反而要留意的是避免為攝取蛋白質而吃下過多五花肉、香腸等紅肉。

營養師全聯會與台灣營養學會聯合聲明則提及，台灣國健署公布的「我的餐盤」飲食手冊中建議，蛋白質來源依序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉與畜肉，且應避免加工肉品，這與台灣營養學界長期倡導理念較為類似，也較符合癌症與心血管疾病預防原則。

陳秀熙也提到，台灣人乳糖不耐症比例較美國高，美國指南中強調喝乳品主要是為了補充鈣，但在台灣飲食文化中，鈣可以從豆腐、深綠色蔬菜及小魚乾中攝取，並不需要大量且單一的仰賴乳品；陳秀熙也提醒，台灣的手搖飲文化容易讓一天攝取的糖量超標，必需留意。

針對美國發布新版指南，衛福部長石崇良日前回應，國健署定期更新的「每日飲食指南」原定今年第一季上路，但在美國新的飲食指南與科學證據釋出後，會召集專家重新檢視內容，預計延後至第二季公布。