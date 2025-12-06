美新版「國安戰略」高度重視台海 賴清德：繼續作為可靠的夥伴

白宮發布美國總統川普（Donald Trump）第二任期首份「國家安全戰略」，文中不僅多次提及台灣，更重申「美國不支持片面改變台海現狀」的立場，強調阻止台海衝突為目前的當務之急，展現對台灣的高度重視。總統賴清德也於今（6）日發文致謝，表示台灣將會繼續作為可靠的夥伴，一同維護區域和平。

美國白宮5日發布新版「國家安全戰略」，內容聚焦台海局勢，一共提及台灣8次，再度表態美國不支持任何片面改變台海現狀，認為必須強化美國及盟友在太平洋第一島鏈的能力，阻止任何奪取台灣的行動，或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。同時提到台灣之所以受到全球關注焦點，不僅因為半導體產業亮眼，更因為所處的戰略位置相當關鍵，所以嚇阻台海衝突絕對是當務之急。

而近期不斷強調國防重要性的總統賴清德，日前宣布將編列1.25兆特別國防預算，用於提升台灣自我防衛戰力。針對美方於「國安戰略」中提及有關台灣的內容，賴清德今天也透過社群平台X發文，大力感謝美國國安戰略將遏制台灣衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全，他表示，台灣將繼續作為可靠的夥伴，堅定致力於加強自衛，維護區域和平。

責任編輯／馮康蕙

