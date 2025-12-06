美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀
川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實際行動，並要求日、韓提升國防支出與集體防衛能力，以因應區域安全可能面臨的挑戰。
白宮發布新版「國家安全戰略」，在三個段落中一共提到台灣8次，文件指出，由於台灣位於關鍵的貿易與戰略位置，並擁有全球半導體產業的領導地位，理所當然會成為國際關注的焦點，直指維持軍事優勢、防止台海發生衝突是目前的當務之急，同時堅持長期以來的立場，也就是「不支持任何一方片面改變台海現狀」。
文件中也表示，美國將打造一支能夠從日本延伸至東南亞第一島鏈上，在任何地點阻止侵略的軍隊，但強調美國軍隊不能、也不應獨自承擔這項任務，呼籲盟國必須加大投入，採取更多實際行動，以促進集體防禦。這不僅能串聯起島鏈上各國的海上安全，也能提升美國及盟友共同阻止任何企圖對台灣發動攻擊行動的能力。
《路透社》提到，美台沒有正式外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者，有義務提供台灣自衛所需的資源，這也成為美中關係多年來的棘手問題。不過川普已經批准向台灣出售價值3.3億美元的戰鬥機和其他飛機零件，並要求南韓、日本大幅提升國防支出與集體防衛能力，因應區域安全挑戰，這些行為也都被視為對台灣展現支持的訊號。
