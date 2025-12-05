美新版《國家安全戰略》內容 遏阻台海衝突列首要任務
美國白宮近日公布最新版《國家安全戰略》（NSS）全文多次提及台灣，合計達8次，明確重申「美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀」，並將遏阻台海衝突列為首要戰略任務。報告指出，台灣不僅在全球半導體產業扮演關鍵角色，也位居通往第二島鏈的重要通道，是劃分東北亞與東南亞兩大戰區的戰略要地，其安全與美國國家利益息息相關。
文件強調，維持美國在經濟與科技上的優勢，以及建立有利的常規軍事力量平衡，是防止大規模衝突的核心手段。報告指出，美方將加強在西太平洋的軍事部署，打造能在第一島鏈任何區域阻止侵略的力量，但同時強調，美軍「不能也不應」獨自承擔所有責任，要求日本、韓國等盟友增加軍費支出，允許美軍更廣泛使用港口與基地，並提升自身威懾能力。
報告指出，台海穩定不僅關乎區域安全，也牽動全球經濟。每年約三分之一的全球航運通過南海，一旦被控制，不僅可能徵收通行費，甚至封鎖航道，對美國及全球經濟造成重大衝擊。美方呼籲包括日本、印度、澳洲在內的印太國家合作，共同確保海上航道安全與暢通。
此外，文件透露川普政府在全球戰略上的新取向，強調落實「川普版門羅主義」，鞏固美國在西半球的主導地位，以防外來勢力滲透美國後院。然而，報告仍將印太視為主要戰略戰場，再次強調台海安全對美國的重要性。
報告最後指出，美國將透過高度戒備、強化防務工業、提升盟友軍事投資，以及長期維持經濟與科技優勢，建立對潛在威脅的嚴密威懾。「保持實力差距，是確保台灣安全、避免衝突的最可靠方式。」
