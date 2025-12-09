美新版《國家安全戰略》引中共不滿 外交部酸「對號入座」：無權干預民主國家正常交流

針對美方發布新版《國家安全戰略》引中共跳腳，外交部發言人蕭光偉今天（9日）表示，中方行徑不僅凸顯霸權心態，更曝露其麻煩製造者的本性。（圖／陳凱貞攝）

美國白宮4日公布川普政府最新《國家安全戰略》，內容強調台灣經濟與戰略地位，美方也將維持軍事優勢嚇阻台海衝突作為首要任務，引發中共跳腳。對此，外交部發言人蕭光偉今天（9日）直言，不知道中國為何一直要對號入座，如今可能發生台海衝突的原因，就是中國在台海不斷採取冒進行為，中方行徑不僅凸顯霸權心態，更曝露其麻煩製造者的本性。

美國上週五發布新版《國家安全戰略》明確將建立軍力嚇阻台海衝突，列為重點目標，引發中國外交部不滿重申，台灣是美中關係中不可逾越的紅線，並敦促美方以極度審慎的態度處理台灣問題。

對此，蕭光偉今天主持外交部例行記者會時回應，不知道中國為何一直要對號入座，實際上美方的國家安全戰略中所強調的是要嚇阻台海衝突，如今可能發生台海衝突的原因，就是中國在台海不斷採取冒進行為，相關舉措已升高區域衝突與緊張，若中國不這樣做的話，就不會有發生台海衝突的可能。

針對中方重台美關係，以及對我國主權持續發表不實言論，蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海的現況，也是國際社會公認的客觀事實。

蕭光偉表示，中國無權以其自行定義的所謂一中原則，干預他國與台灣互動的權利，以及民主國家間的正常往來，中方也不應該以粗暴的言論進行恫嚇，並抹黑美方的相關政策立場，中方行徑不僅凸顯出霸權心態，更曝露中國麻煩製造者的本性。

蕭光偉說，外交部也要呼籲國際社會共同關切，中方片面畫色紅線抹去事實的惡劣脅迫行徑， 我方也將持續在台美關係的良好基礎上，秉持互信互惠以及互利的原則，與美國國會以及行政部門保持密切溝通，穩健推動台美關係。



