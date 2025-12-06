美新版「國家安全戰略」 高度關注印太安全
記者潘紀加／綜合報導
美國白宮4日發布2025年度《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）報告，主軸高度關注西半球與印太安全議題；除明確宣示「不支持片面改變臺海現狀」，也敦促區域盟邦持續提升國防投資，共同攜手維護全球地緣局勢穩定。
決心在西半球保持主導地位
由於《國家安全戰略》報告，是在每個總統任內發布一次，藉此宣告全球戰略優先順序，因此這份被稱為「川普2.0版」的《報告》，也秉持川普的「美國優先」路線；首先闡明美國在全球事務上必須做出關鍵選擇，並強調「邊境安全是國家安全的主要元素」，因此，美國決心在西半球保持主導地位，並將積極與拉美國家加強合作，透過協助確立戰略資源、推動民間企業合作、打擊毒品威脅等措施，維繫國家安全與繁榮。
其次，《報告》也密切關注印太局勢，重申將持續強化印太部署軍力，打造能在第一島鏈執行任務的防衛武力；同時明確表態「不支持片面改變臺海現狀」，並敦促日本、南韓等區域盟邦提高國防支出、加強軍事工業發展與投資，與美方攜手嚇阻潛在威脅、防堵擴張意圖。
敦促盟邦強化國防 阻俄中擴張
值得注意的是，《報告》也明確將「迅速透過談判終止在烏克蘭的敵對行動」，定位為美國核心利益之一，同時也敦促歐洲盟邦應在北約體制下分擔更多防衛責任與強化自衛戰力，藉此嚇阻俄國躁進、降低衝突風險。
相關報導分析，《報告》立論雖不同於美國歷任政府，在俄「中」擴張、恐怖主義等威脅議題比重略有調整，但也明確重申美國將持續強化印太防衛戰力、重建國防工業基礎與擴大軍事投資，藉由贏得長期經濟與科技優勢、維持美國競爭力與國家利益。
< 美國將第一島鏈安全視為關鍵要務，將持續與印太盟邦合作，嚇阻潛在擴張威脅。圖為去年「2024環太平洋軍演」（RIMPAC）。（取自DVIDS網站）
