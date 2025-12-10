美新版《安全戰略》淡化大國競爭 點明第一島鏈具關鍵利益
美國日前發表最新版的《國家安全戰略》，學者直言該內容顯示川普2.0政府開始退出世界秩序維護者的角色，轉而重視自身利益的維護；同時，過往「大國競爭」的概念也逐漸淡化。對印太而言，文中指出第一島鏈對於美國的重要性，並點出台灣的地理戰略意義，但也強調區域盟友需要付出更多責任。
美國白宮5日公布最新《國家安全戰略》(National Security Strategy, NSS)，象徵川普(Donald Trump)2.0全球戰略布局。相較川普1.0時將中國、俄羅斯等定義為試圖顛覆美國全球領導地位的「修正主義強權」競爭對象(revisionist powers)，新版《國家安全戰略》更強調收縮性的「美國優先政策」(America First)，重申「門羅主義」(Monroe Doctrine)，置重點於美洲、其次則是亞洲、歐洲、中東與非洲，並著墨於經濟商業關係，而非區域戰略競爭。
美退出世界秩序維護 追求獨自強大
淡大國際戰略所所長李大中指出，在過往小布希(George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama)政府時期，《國家安全戰略》的首要挑戰都是在應對國際恐怖組織、極端主義的威脅，到了川普首任任期，開始將「修正主義強權」等大國競爭概念放入。後來拜登(Joe Biden)雖然把「修正主義」拿掉，但仍保留大國競爭的說法，同時強調各多邊聯盟效益，來遏止、防堵中、俄兩國威脅。
不過，在這次川普2.0的《國家安全戰略》中，過往的戰略競爭對手說法已完全不見。雖然隱約可感受到美國在意中國的挑戰，但用字遣詞更柔軟，整體印太、甚至是全球戰略建構也顯得空泛。李大中說：『(原音)2.0的邏輯是美國要強大，但是美國不是過去那個美國。我們要讓自己強大、強壯，但是我們反對國際主義、我們也反對自由貿易、反對過去那種不對等的、美國付出太多的「秩序的維護者」。所以你也不會聽到像拜登任內「基於規則的國際秩序」，美國現在不提了，美國就是讓自己強、自己大，但是美國不追求的是全世界的領導。』
李大中也認為，《國家安全戰略》公布後，後續將出爐的《國家國防戰略》(National Defense Strategy, NDS)大致上也會基於同一調性，強調嚇阻但避免戰爭，也不尋求支配或改變現況，避免尖銳或對抗性的字眼。不過，未來美中關係的發展沒人能說得定，未來會不會有變化或調整也很難說。
戰略更聚焦 仍點出中國威脅及台灣戰略意義
外界普遍認為美國未來將走向「戰略收縮」，相較拜登時期更加「戰略模糊」。不過，國防院國安所助理研究員楊一逵認為，美國其實並非是「收縮」，而是將戰略姿態更為「聚焦」，同時有優先順序的考量。
楊一逵分析，新版《國家安全戰略》其實明確點出美國戰略的兩個優先選項，第一個是美國本土跟西半球，第二個則是印太地區。報告中也指出中國勢力在拉丁美洲擴張的問題，及印太地區第一島鏈軍事嚇阻力量的重要性，雖然沒有公開直指，但其實已表現出針對中國的戰略意涵。
另外，有關台灣的部分，報告中除了提到台灣半導體產業的重要性外，更首次點明台灣在第一島鏈地理戰略地位以及防衛台灣的重要性，不再只是因為台灣擁有「矽盾」。楊一逵說：『(原音)在地緣戰略上，你沒了台灣之後，解放軍就是直取第二島鏈；甚至如果控制台灣，中共就可將東北亞還有東南亞劃分為兩個獨立的戰區。美方現在已經認知到台灣海峽跟南海是聯動性的，那就代表說解放軍同時也可以控制、主宰全球三分之一航運的南海。在地緣戰略上，它就是美國不可分割的關鍵利益。』
強調區域合作 建構嚇阻力量而非軍備競爭
楊一逵特別指出，美國新版《國家安全戰略》也清楚點出日本、南韓、澳洲與台灣都需要提高國防預算，強調要在區域建設阻止侵略的軍事力量；但雖然點名區域盟友都必須加強投入集體防衛，不能單靠美軍，但其實也明白指出美國守護第一島鏈的決心。
楊一逵分析，未來美方要求盟國強化防衛投資會是必然的方向，甚至會希望能使用更多盟友的港口或關鍵設施。另外，未來的軍事合作重點應該是發展水下作戰能力，包含潛艦或是無人載具，甚至包含核子動力載具的合作發展，來達成區域嚇阻的效果，但這絕非單純的軍備競爭。楊一逵說：『(原音)以實力求和平，他追求的是「和平」，透過強化國防的方式去嚇阻潛在的進犯者來達到和平。但很多人講到以實力求和平時，都會想到戰爭爆發，但其實如果戰爭爆發，嚇阻就失敗了。這裡強調的是嚇阻，他其實是追求和平。』
不過，李大中則認為整份報告仍以美國的利益角度出發，雖然強調台灣的戰略地位，但較偏向經濟貿易的角度。他指出，川普與拜登政府不同，支持的方式相對克制，台灣仍應以務實心態看待美國這份《國家安全戰略》，做好各項準備，尤其是強化與美國的溝通聯繫。
