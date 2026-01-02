美新版「門羅主義」出爐 ? 北京立刻回擊 拉丁美洲成兩強戰略戰場

2025 年年末，川普政府在最新公布的國家安全戰略中強調「重振美國在西半球的主導地位」，並提出要遏制「非西半球競爭對手」的影響力，相關表述被外界解讀為暗指中國。 圖:翻攝自搜狐

[Newtalk新聞] 2025 年年末，川普政府在最新公布的國家安全戰略 ( NSS 2025 )中強調「重振美國在西半球的主導地位」，並提出要遏制「非西半球競爭對手」的影響力，相關表述被外界解讀為暗指中國。就在文件發布數日後，中國隨即公布新版《中國對拉丁美洲和加勒比海政策文件》，引發美國輿論高度關注。

美國《華爾街日報》去年 12 月 31 日報導指出，這是中國近十年來首度針對拉丁美洲與加勒比海地區發布的系統性政策文件，顯示在美國試圖鞏固西半球影響力之際，北京仍決意深化對拉美地區的長期布局，並進一步展現其戰略企圖。

這份約 6,700 字的政策文件強調，中國作為發展中國家與「全球南方」的一員，將與包括拉美與加勒比國家在內的夥伴「同呼吸、共命運」。文件內容涵蓋貿易、投資、金融、科技、基礎建設、教育、文化、農業、永續發展及氣候變遷等 40 多個合作領域，並提出推動團結、發展、文明、和平與民心交流的「五大工程」。

中國公布新版《中國對拉丁美洲和加勒比海政策文件》，引發美國輿論高度關注。 圖:翻攝自央視

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析認為，該文件顯示中國正持續擴大在拉丁美洲的外交與經濟連結，並試圖成為該地區除美國之外的重要合作選項。CSIS 指出，大國在拉美的影響力競逐「才剛剛開始」。

事實上，中國曾於 2008 年及 2016 年分別發布對拉政策文件，先後提出建立全面合作夥伴關係，以及打造「五位一體」的新型中拉關係格局。外界認為，最新文件是在既有基礎上的延伸與升級，並納入更多與安全及治理相關的合作表述。

CSIS 分析也提到，中國透過投資基礎建設、參與關鍵礦產與能源開發，逐步提升在拉美的政治與經濟影響力。自 2017 年拉美地區納入「一帶一路」合作框架後，目前已有 20 多個國家加入，中國亦成為多個拉美國家的主要貿易夥伴。

不過，部分美國學者仍以地緣政治競爭視角解讀中國動向。CSIS 研究人員瑞安．伯格（Ryan Berg）指出，中國在該地區的策略核心是「維持既有成果、不輕易退讓」。

CSIS 分析也提到，中國透過投資基礎建設、參與關鍵礦產與能源開發，逐步提升在拉美的政治與經濟影響力。 圖:翻攝自新華社

另一方面，美國在拉美的政策動向同樣引發爭議。川普政府近期在委內瑞拉問題、巴拿馬運河地位等議題上多次採取強硬立場，並與中國形成對立。在聯合國安理會針對委內瑞拉局勢的會議上，中美代表更曾就制裁與主權問題公開交鋒。

中國常駐聯合國副代表孫磊在會中批評美國單邊行動侵犯他國主權、違反國際法，並呼籲停止對拉美國家的施壓。中方一再強調，與拉美及加勒比國家的合作不涉及地緣算計，更不存在軍事意圖。

針對美方渲染「中國軍事威脅論」，部分拉美媒體亦提出質疑。《烏拉圭共和國報》指出，相關說法多出於地緣政治考量，美國藉由塑造外部威脅，以鞏固其在西半球的傳統角色。

針對美方渲染「中國軍事威脅論」，部分拉美媒體亦提出質疑。《烏拉圭共和國報》指出，相關說法多出於地緣政治考量，美國藉由塑造外部威脅，以鞏固其在西半球的傳統角色。 圖 : 翻攝自解放軍報

值得注意的是，川普政府在新版國安戰略中首次提出所謂「川普推論」（Trump Corollary to the Monroe Doctrine），主張美國應成為拉美地區的「首選合作夥伴」，並將移民、緝毒與排除外部勢力列為西半球共同議程。美媒普遍認為，文件中關於「債務陷阱」等表述，明顯指向中國。

在此背景下，中拉高層互動持續升溫。2025 年 5 月，中國—拉丁美洲和加勒比海國家共同體論壇第四屆部長級會議在北京舉行，巴西、哥倫比亞與智利三國總統出席。會議通過多項合作文件，勾勒未來三年的合作方向。

中國外交部長王毅在會中表示，中方將以「五大工程」為核心，推動中拉命運共同體建設，支持拉美國家維護主權與自主發展道路，反對強權政治與外來干涉。12 月底，王毅再度重申，中國將堅定支持拉美國家捍衛國家尊嚴，實現自身發展目標。

