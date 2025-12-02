美新研究：TikTok等短影音讓大腦「爛掉」創「多巴胺尖峰」釀不可逆傷害

[Newtalk新聞] 滑手機成癮恐怕不只是壞習慣這麼簡單。據《Nexta TV》報導指出，美國心理學會（American Psychological Association）近期完成一項大規模研究，結論直指，長時間沉迷 TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts 等短影音平台，會導致所謂的「腦腐化」（brain rot），甚至被定義為一種真實的神經認知症候群，可能對大腦造成不可逆的傷害。

這份名為《推播、情緒與專注力：短影音使用對認知與心理健康影響的系統性回顧與統合分析》（Feeds, Feelings, and Focus: A Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Cognitive and Mental Health Correlates of Short-Form Video Use）的研究彙整分析了 71 項研究、共 98,299 名受試者的數據，結果顯示，短影音觀看時間愈長，受試者的專注力下降、衝動控制能力變差的情況就愈明顯。

研究結果顯示，短影音觀看時間愈長，受試者的專注力下降、衝動控制能力變差的情況就愈明顯。圖：ChatGPT AI生成 Instagram 示意圖 / 曾郡秋 製（資料照）

研究進一步解釋了短影音背後的運作機制：這類影片所使用的演算法會不斷創造「多巴胺（Dopamine）尖峰」，也就是讓大腦在極短時間內產生大量興奮感，這會使神經系統長期處於超負荷狀態。長此以往，這種過載最終會導致嚴重的後果，包括焦慮症和恐慌症的發作。

研究指出，短影音的高度即時回饋與快速切換畫面，會讓大腦逐漸習慣高強度刺激，一旦回到現實世界，面對需要耐心與專注的活動時，反而更容易感到煩躁、空虛，甚至出現情緒失控的現象。

「腦腐」（brain rot）一詞去（2024）年被牛津詞典選為年度代表字，這個詞反映了人們對「過度攝取低品質網路內容，尤其是社群媒體內容」所帶來影響的擔憂。如今研究結果也證實，「腦腐」不僅是真實存在的現象、網路迷因式的副作用，而是一種會造成可測量損害的神經認知症候群。

